Mai bună pe iarbă decât pe zgură?! Halep a ajuns la 12 victorii consecutive pe iarba londoneză. Nu a mai pierdut de 4 ani la Wimbledon

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) nu mai este doar o expertă în tenisul pe zgură. Sportiva din țara noastră a ajuns la 4 ani împliniți fără înfrângere pe iarba de la Wimbledon.

Chiar dacă ediția din 2020 a fost anulată, iar în 2021 Simona Halep nu a participat, din cauza accidentării, Simona Halep a legat 12 succese consecutive la Wimbledon, adăugând celor 7 semnate în 2019 alte cinci, în acest an.

Halep le-a învins pe Karolina Muchova, Kirsten Flipkens, Magdalena Frech, Paula Badosa și Amanda Anisimova fără să piardă set în actuala ediție.

Ultima dată când Simona Halep a pierdut un meci pe iarba de la Wimbledon a fost în turul 3 al ediției din 2018, când Su Wei Hsieh a revenit de la 0-1 la seturi și s-a impus, scor 3-6, 6-4, 7-5.

Former #1 and 2019 champion Simona Halep wins a 12th consecutive match at Wimbledon, beating Amanda Anisimova 6-2, 6-4 in 65 minutes to reach the semifinals. Simo yet to drop a set.

9th career Grand Slam semifinal, 3rd at Wimbledon.

AusOpen - 2

RG - 3

Wimbledon - 3

US Open - 1 pic.twitter.com/2EqpnYizb0