Simona Halep la Wimbledon 2022. Constănțeanca n-a ezitat când a fost întrebată despre "armele" adversarei din primul tur

Simona Halep va primi în runda inaugurală replica sfertfinalistei din 2019 și 2021, Karolina Muchova (25 de ani, 82 WTA).

Muchova a jucat și semifinală de Grand Slam, la Australian Open, în 2021, dar va fi prima oară când se va duela cu Halep.

Simona Halep, câştigătoarea turneului de la Wimbledon în 2019, a declarat că simte că în carieră mai poate reuşi multe şi precizat că este încrezătoare, informează site-ul oficial al competiţiei.

Simona Halep - Karolina Muchova, în primul tur la Wimbledon 2022

“Nu vreau să mă opresc. Nu mă gândesc la asta. Simt că pot mai mult. Pot fi o persoană mai bună, o jucătoare mai bună, aşa că abia aştept. Mă simt bine. Sunt încrezătoare. Am avut meciuri bune săptămâna trecută pe iarbă. Însă pe iarbă nu se ştie niciodată”, a spus Halep.

Simona Halep, locul 18 WTA, va juca în primul tur la Wimbledon cu sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA). “Ştiu că ea joacă foarte bine. O cunosc foarte bine. Va fi o provocare mare. Nu am nimic de pierdut. Anul acesta am spus că îmi voi da timp pentru a deveni cât mai bună posibil. Anul trecut a fost cel mai dificil”, a spus eleva lui Patrick Mouratoglou.

Traseul virtual al Simonei Halep la Wimbledon

Tur 1: Karolina Muchova (82 WTA)

Tur 2: Kirsten Flipkens (257 WTA)

Tur 3: Camila Giorgi (26 WTA)

Optimi: Paula Badosa (4 WTA)

Sferturi: Karolina Pliskova (7 WTA) / Serena Williams

Semifinale: Iga Swiatek (1 WTA)

Finală: Anett Kontaveit (2 WTA)

Simona Halep și revenirea dorită în top 10 WTA, alături de Patrick Mouratoglou

„Încet-încet, am încercat să văd dacă încă îmi doresc să joc tenis. Și am simțit că încă voiam, dar era foarte dificil. După ce l-am întâlnit însă pe Patrick totul a devenit mai ușor, iar acum sunt foarte motivată. Am dorința aceea de a continua să joc, pentru că simt că pot și simt că încă iubesc sportul,” adaugă sportiva din România.

„În fiecare zi în care trăiesc, cred. Iar Patrick crede și el. Mi-a dat încrederea că încă pot să fiu în topul tenisului mondial. Dar asta nu înseamnă că se va și întâmpla. Trebuie doar să îmi ofer o șansă în a da ce am mai bun. Și vom vedea, sunt relaxată, dar motivată să o fac", a declarat Simona Halep, pentru The Guardian.

VIDEO Andrei Pavel: "Simona Halep mai poate câștiga un titlu de Grand Slam"