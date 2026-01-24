Ciprian Marica, fost internațional român, a evidențiat că elevii lui Zeljko Kopic au avut un avantaj psihologic puternic față de trupa lui Dorinel Munteanu, grație ultimelor victorii.



Mai mult decât atât, Marica a susținut că meritul pentru locul din clasament și forma per total a dinamoviștilor se datorează ”principalului” Kopic și secundului Florentin Petre.



Ciprian Marica laudă un club din Superliga: ”Nu este o întâmplare deloc! Investește, are buget de campioană”



”Dinamo a venit la acest meci cu un avantaj psihologic puternic, pentru că în ultimele două meciuri directe s-a impus clar. Iar atunci când a avut nevoie, adică după golul egalizator, a apăsat pedala de accelerația și a marcat din nou. Dinamo trece printr-o formă excelentă, cu 4 victorii la rând și are o apărare foarte bună, cu doar 19 goluri primite. Ceea ce e foarte important.



Și nu e deloc întâmplător. E foarte multă muncă în spate, iar 90% e meritul lui Kopic și Florentin Petre. E foarte important că Dinamo a avut continuitate. A ales bine când l-a adus pe Kopic și a făcut foarte bine că a continuat cu el, că și-a păstrat strategia.



Și încă ceva. La Dinamo sunt investiții mari. Are buget de campioană. Nu e întâmplător ce se întâmplă acolo. Dinamo își permite să dea salarii mari și să aducă jucători buni. Asta fără să iau din meritele lui Kopic. Că degeaba ai jucători buni, dacă antrenorul nu știe să-i pună în valoare.



Dinamo a dat până acum 39 de goluri, un număr bun, fără să aibă un atacant care să fie golgheterul echipei. Dar echipa aduce mulți jucători în fața porții. Își creează ocazii și aduce mulți jucători în față, câte 4-5. Nu ai cum să dai goluri dacă ai doar doi jucători acolo. Când ai mulți în atac, arăți că ai forță, că vrei să câștigi, că poți face travaliu. Și așa poți câștiga campionatul. Iar Dinamo arată că e pregătită, că se poate lupta pentru primul loc”, a spus Marica, potrivit gsp.



Pentru Dinamo urmează meciul cu Petrolul Ploiești de vinerea viitoare, 30 ianuarie, de la ra 20:00, în etapa #24 din Superliga României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și Facebook Sport.ro.

