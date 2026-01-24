Fostul atacant de la Dinamo este impresionat de fosta sa echipă, care a trecut pe primul loc după ce a câștigat în ultima etapă la Sibiu, cu Hermannstadt, scor 2-1. ”Câinii” pot fi depășiți de Universitatea Craiova și Rapid, dacă cele două vor câștiga meciurile din această etapă.



”Lunetistul”, așa cum era poreclit de fanii dinamoviști, este convins că Dinamo este principala favorită la titlu, după cum a arătat jocul echipelor de pe locurile fruntașe.



Claudu Niculescu: ”Dinamo e bună de tot!”



În plus, Niculescu l-a lăudat și pe Zeljko Kopic, antrenorul pe care multe voci importante din fotbalul românesc îl văd drept cel mai important factor pentru forma bună a lui Dinamo din acest moment.



„Arată foarte bine echipa, îmi place mult de tot. Și nu zic doar așa, să laud degeaba. Dinamo arată foarte, foarte bine. La cum arată lucrurile în momentul de față, cred că este principala favorită la titlu. Și o spun cu bucurie!



Dinamo arată solid, nu cred că mă hazardez când spun că e principala favorită la titlu. Jocul prestat o recomandă. Mie îmi place cum arată Dinamo pe toate posturile, iar mister Zeljko Kopic a făcut o treabă extraordinară. Chiar merită felicitați toți cei de acolo.



Eu văd o echipă sudată, foarte bună, poate, poate zic, le-ar mai trebui un atacant. De fapt, un marcator. Dar și cei ce au jucat acum s-au descurcat destul de bine, gen Karamoko. Hai că Dinamo e bună de tot!", a spus Claudiu Niculescu, potrivit GSP.ro.



Kopic a preluat echipa în luna decembrie a anului 2023, în primul sezon de după revenirea în Superligă. În primul an, a salvat echipa de la retrogradare după un baraj câștigat cu Csikszereda, iar apoi a reușit să prindă un loc de play-off.



Este al treilea sezon pentru Dinamo cu Kopic pe bancă, iar echipa speră la primul titlu de campioană după 19 ani. Până acum, croatul a strâns 92 de partide pe banca tehnică a ”câinilor” (37 de victorii, 32 de rezultate de egalitate și 23 de înfrângeri).



Fotbalistul lăudat de Zeljko Kopic după Hermannstadt - Dinamo: ”Merită din plin creditele”



După meci, Zeljko Kopic a apreciat evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze faptul că Raul Opruț, marcatorul celor două goluri pentru ”câini”, merită toate creditele pentru victoria lui Dinamo.



„Mă bucur că suporterii noștri au fost aici, au fost fantastici, felicitări. El (n.r. Opruț) merită tot creditul, pentru că a avut două execuții excelente.



Avem stilul nostru de joc, știm ce facem la antrenamente. Luăm în considerare toți jucătorii pe care îi avem și care sunt conectați la ce se întâmplă”, a spus Kopic.

