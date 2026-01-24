GALERIE FOTO Val de "hate" pentru Moruțan! Fanii lui FCSB îi cer să șteargă pozele

Val de "hate" pentru Moruțan! Fanii lui FCSB îi cer să șteargă pozele Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid, după cinci ani petrecuți în străinătate.

TAGS:
RapidFCSBOlimpiu Morutan
Din articol

Vestea sosirii lui Moruțan în Giulești nu le-a picat bine unor fani ai celor de la FCSB. Mijlocașul a jucat pentru formația roș-albastră în perioada 2018-2021, iar o parte a suporterilor lui FCSB consideră "o trădare" alegerea lui Olimpiu de a semna cu rivala.

Fanii lui FCSB, mesaje jignitoare pentru Moruțan după transferul la Rapid

Moruțan a primit zeci de mesaje jignitoare pe rețelele sociale după ce a semnat cu Rapid, mai mulți susținători ai celor de la FCSB cerându-i internaționalului să șteargă fotografiile din arhivă în care îmbrăca tricoul formației roș-albastre.

"Șterge pozele, trădătorule", "Pentru bani vă vindeți viața, nu o sa te ajute Dumnezeu", "Ce fac banii din om...", sunt câteva dintre mesajele care pot fi reproduse.

Moruțan a ales însă să nu șteargă fotografiile în care îmbracă tricoul lui FCSB - nici cea în care sărbătorește alături de Peluza Nord, nici cea după câștigarea Cupei României, singurul său trofeu de la FCSB.

  • 107 meciuri a strâns Moruțan la FCSB. A marcat 14 goluri și a reușit 30 de pase decisive
  • Morutan fcsb 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Olimpiu Moruțan, surprins de interesul celor de la Rapid

Moruțan a mai jucat în România pentru FCSB, FC Botoșani și U Cluj. În 2021 a plecat de la gruparea roș-albastră la Galatasaray, după ce turcii au plătit pentru transfer aproximativ 4 milioane de euro.

La primul interviu pentru Rapid TV, Moruțan a dezvăluit că nu s-a așteptat să primească ofertă de la formația din Grant.

”Am așteptat acest moment două săptămâni, sunt fericit că sunt aici acum. A fost o perioadă lungă în care am stat și m-am gândit la oferta Rapidului, am simțit din prima un semn foarte bun.

Când am văzut că am avansat în discuții, mi-am dorit și eu să vin aici. Am fost surprins că sunt dorit de Rapid, nu mă așteptam la oferta lor.

De când am ajuns în România nu am stat o secundă. De mâine o să fiu alături de ei la antrenament și mă bucur că am văzut un grup unit, jucători care se susțin unul pe celălalt și sperăm că putem face performanță în acest an.

Vreau să arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră, vreau să îmi recapăt forma de altă dată și să muncesc pentru acest club. Împreună o să avem rezultate frumoase”, a spus Olimpiu Moruțan pentru Rapid TV.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Claudiu Niculescu e impresionat de o echipă din Superligă: ”E bună de tot!”
Claudiu Niculescu e impresionat de o echipă din Superligă: ”E bună de tot!”
Arne Slot clarifică, la mai bine de o lună după scandalul cu Mo Salah: ”Trebuie să iau o decizie”
Arne Slot clarifică, la mai bine de o lună după scandalul cu Mo Salah: ”Trebuie să iau o decizie”
Ecouri în Grecia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Critică, dar controlată”
Ecouri în Grecia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Critică, dar controlată”
Retragere de mare campion: Stan Wawrinka părăsește Australia cu un moment ieșit din comun și instinct de „killer” intact
Retragere de mare campion: Stan Wawrinka părăsește Australia cu un moment ieșit din comun și instinct de „killer” intact
Manchester City - Wolves, ora 17:00, LIVE pe VOYO. ”Cetățenii” sunt obligați să câștige pentru a rămâne în cărți
Manchester City - Wolves, ora 17:00, LIVE pe VOYO. ”Cetățenii” sunt obligați să câștige pentru a rămâne în cărți
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Cristiano Bergodi când a auzit că Radu Drăgușin e așteptat la AS Roma

Reacția lui Cristiano Bergodi când a auzit că Radu Drăgușin e așteptat la AS Roma

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club

Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club

Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026

Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026

Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”

Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”

Echipa care e pe cale să îl împrumute pe Dennis Politic de la FCSB: "Principala țintă"

Echipa care e pe cale să îl împrumute pe Dennis Politic de la FCSB: "Principala țintă"



Recomandarile redactiei
Claudiu Niculescu e impresionat de o echipă din Superligă: ”E bună de tot!”
Claudiu Niculescu e impresionat de o echipă din Superligă: ”E bună de tot!”
Arne Slot clarifică, la mai bine de o lună după scandalul cu Mo Salah: ”Trebuie să iau o decizie”
Arne Slot clarifică, la mai bine de o lună după scandalul cu Mo Salah: ”Trebuie să iau o decizie”
Ciprian Marica laudă un club din Superliga: ”Nu este o întâmplare deloc! Investește, are buget de campioană”
Ciprian Marica laudă un club din Superliga: ”Nu este o întâmplare deloc! Investește, are buget de campioană”
Vejle a făcut anunțul despre Alexi Pitu, așteptat înapoi în Superliga
Vejle a făcut anunțul despre Alexi Pitu, așteptat înapoi în Superliga
Retragere de mare campion: Stan Wawrinka părăsește Australia cu un moment ieșit din comun și instinct de „killer” intact
Retragere de mare campion: Stan Wawrinka părăsește Australia cu un moment ieșit din comun și instinct de „killer” intact
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
CITESTE SI
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO

stirileprotv Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Eliminarea plafonării la gaze ar putea fi amânată. Bolojan: „Nu este certă. În una-două săptămâni vom lua o decizie”

stirileprotv Eliminarea plafonării la gaze ar putea fi amânată. Bolojan: „Nu este certă. În una-două săptămâni vom lua o decizie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!