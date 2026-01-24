Vestea sosirii lui Moruțan în Giulești nu le-a picat bine unor fani ai celor de la FCSB. Mijlocașul a jucat pentru formația roș-albastră în perioada 2018-2021, iar o parte a suporterilor lui FCSB consideră "o trădare" alegerea lui Olimpiu de a semna cu rivala.

Fanii lui FCSB, mesaje jignitoare pentru Moruțan după transferul la Rapid



Moruțan a primit zeci de mesaje jignitoare pe rețelele sociale după ce a semnat cu Rapid, mai mulți susținători ai celor de la FCSB cerându-i internaționalului să șteargă fotografiile din arhivă în care îmbrăca tricoul formației roș-albastre.



"Șterge pozele, trădătorule", "Pentru bani vă vindeți viața, nu o sa te ajute Dumnezeu", "Ce fac banii din om...", sunt câteva dintre mesajele care pot fi reproduse.



Moruțan a ales însă să nu șteargă fotografiile în care îmbracă tricoul lui FCSB - nici cea în care sărbătorește alături de Peluza Nord, nici cea după câștigarea Cupei României, singurul său trofeu de la FCSB.