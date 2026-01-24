Vestea sosirii lui Moruțan în Giulești nu le-a picat bine unor fani ai celor de la FCSB. Mijlocașul a jucat pentru formația roș-albastră în perioada 2018-2021, iar o parte a suporterilor lui FCSB consideră "o trădare" alegerea lui Olimpiu de a semna cu rivala.
Fanii lui FCSB, mesaje jignitoare pentru Moruțan după transferul la Rapid
Moruțan a primit zeci de mesaje jignitoare pe rețelele sociale după ce a semnat cu Rapid, mai mulți susținători ai celor de la FCSB cerându-i internaționalului să șteargă fotografiile din arhivă în care îmbrăca tricoul formației roș-albastre.
"Șterge pozele, trădătorule", "Pentru bani vă vindeți viața, nu o sa te ajute Dumnezeu", "Ce fac banii din om...", sunt câteva dintre mesajele care pot fi reproduse.
Moruțan a ales însă să nu șteargă fotografiile în care îmbracă tricoul lui FCSB - nici cea în care sărbătorește alături de Peluza Nord, nici cea după câștigarea Cupei României, singurul său trofeu de la FCSB.
- 107 meciuri a strâns Moruțan la FCSB. A marcat 14 goluri și a reușit 30 de pase decisive
Olimpiu Moruțan, surprins de interesul celor de la Rapid
Moruțan a mai jucat în România pentru FCSB, FC Botoșani și U Cluj. În 2021 a plecat de la gruparea roș-albastră la Galatasaray, după ce turcii au plătit pentru transfer aproximativ 4 milioane de euro.
La primul interviu pentru Rapid TV, Moruțan a dezvăluit că nu s-a așteptat să primească ofertă de la formația din Grant.
”Am așteptat acest moment două săptămâni, sunt fericit că sunt aici acum. A fost o perioadă lungă în care am stat și m-am gândit la oferta Rapidului, am simțit din prima un semn foarte bun.
Când am văzut că am avansat în discuții, mi-am dorit și eu să vin aici. Am fost surprins că sunt dorit de Rapid, nu mă așteptam la oferta lor.
De când am ajuns în România nu am stat o secundă. De mâine o să fiu alături de ei la antrenament și mă bucur că am văzut un grup unit, jucători care se susțin unul pe celălalt și sperăm că putem face performanță în acest an.
Vreau să arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră, vreau să îmi recapăt forma de altă dată și să muncesc pentru acest club. Împreună o să avem rezultate frumoase”, a spus Olimpiu Moruțan pentru Rapid TV.