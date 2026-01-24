La începutul lui decembrie, Mohamed Salah, starul ”cormoranilor”, a avut un interviu-exploziv după ce a fost lăsat rezervă neutilizată de două ori la Liverpool în campionat. Iar Arne Slot i-a răspuns atunci pe măsură: l-a exclus din lot pentru meciul cu Inter Milano din UEFA Champions League.



Arne Slot clarifică, la mai bine de o lună după scandalul cu Mo Salah: ”Trebuie să iau o decizie”



La mai bine de o lună de la incidentul respectiv, antrenorul lui Liverpool a recunoscut că dilema rămâne una extrem de apăsătoare și în prezent: aceea de a scoate din primul ”11” jucători considerați titulari incontestabili, atunci când forma lor nu se ridică la nivelul așteptat.



Arne Slot a ținut să puncteze faptul că astfel de decizii sunt printre cele mai dificile, mai ales când este vorba despre fotbaliști care au avut un rol important în istoria recentă a clubului.



”Întotdeauna mi se pare dificil când las un jucător pe dinafară, cu atât mai mult un jucător care a însemnat foarte mult pentru acest club. Poți lucra mult timp cu un jucător și poți avea succes alături de el, dar o parte din meseria mea este să iau decizia pe care o consider cea mai bună pentru echipă.



Însă este mereu o decizie grea. Nu doar în cazul lui Mo, ci al fiecărui jucător pe care îl las în afara echipei, având în vedere munca pe care o depun. Calitatea lor este suficientă pentru a juca, de aceea este întotdeauna dificil să nu îi folosești. Cred că fiecare jucător știe că un antrenor trebuie să ia decizii și cred că, de 99 de ori din 100, fiecare jucător este în dezacord cu antrenorul atunci când nu joacă.



Și așa ar trebui să fie, pentru că dacă nu ai încredere în tine, este greu să joci în fața a 60.000 de oameni. Acești fotbaliști trebuie să aibă convingerea că 'sunt suficient de bun să joc și ar trebui să joc'.



Nu vorbesc doar despre Mo, ci despre toți. Cred că este întotdeauna greu pentru orice jucător care este lăsat pe bancă, pentru că își dorește să ajute și să arate că poate contribui la echipă. Mo este cu siguranță unul dintre ei. Nu este un jucător care să spună 'lăsați-mă pe dinafară de cinci ori la rând', toată lumea a văzut asta. Dar, din acest punct de vedere, toți sunt la fel”, a spus Arne Slot la conferința de presă premergătoare meciului cu Bournemouth.

