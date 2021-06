Vesti bune pentru Simona Halep: se redeschide lupta pentru locul 1 WTA dupa ce Ashleigh Barty s-a retras de la Roland Garros. Australianca va pierde 1900 de puncte! 

Retragerile total neasteptate ale japonezei Naomi Osaka (2 WTA) si cehoaicei Petra Kvitova (12 WTA) nu raman singurele decizii care scad spectaculozitatea turneului feminin de la Roland Garros din acest an. Dincolo de absenta Simonei Halep din competitie, intrecerea a fost lasata fara cap de serie numarul 1 dupa turul secund, intrucat Ashleigh Barty (1 WTA) s-a retras din cauza unor dureri la spate.

Liderul mondial a abandonat la scorul de 1-6, 2-2 in confruntarea cu numarul 45 WTA, Magda Linette. Jucatoarea de la Antipozi ceruse time-out medical imediat dupa incheierea setului intai, dar ingrijirile de moment nu au ajutat-o suficient pentru a putea duce la bun sfarsit duelul.

Magda Linette progresses to the third-round after 2019 Champion Ashleigh Barty retires due to injury, 6-1, 2-2 [ret].

The Pole meets Ons Jabeur next. #RolandGarros pic.twitter.com/qZvFBe3GaL