De neimaginat: Simona Halep nu a mai pierdut acest avantaj din 2013 incoace. Turneul Campioanelor, mai degraba cu Sorana Cirstea decat cu Simona Halep? 

Daca se califica in turul 3 la Roland Garros, Sorana Cirstea o va depasi pe Simona Halep in clasamentul WTA Race.

Accidentarile pot afecta drastic configuratia unui sezon de tenis profesionist, iar Simona Halep simte acest lucru puternic pe propria piele in aceasta prima jumatate a anului 2021.

Incapabila din punct de vedere fizic sa participe la Roland Garros, numarul 3 WTA pierde teren in clasamentul WTA Race, ierarhia care tine evidenta rezultatelor obtinute in anul in curs pentru a afla care sunt cele mai bune opt jucatoare ale sezonului, calificate in consecinta la Turneul Campioanelor.

Pentru prima data, din 2013 incoace, noteaza Fanatik, Simona Halep ar putea sa nu mai fie cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a momentului; Halep ar putea fi intrecuta de Sorana Cirstea in clasamentul WTA Race, in cazul in care Cirstea o va invinge pe Martina Trevisan si se va califica in turul 3 la Paris.

In momentul de fata, Sorana Cirstea are 866 de puncte, cu doar 35 mai putine decat Simona Halep, ecart recuperabil prin cele 45 de puncte WTA pe care Cirstea si le-ar apropia in scenariul unei victorii cu Trevisan.

Istoricul jucatoarelor din Romania in clasamentul WTA Race



2019: Simona Halep, locul 8, 2397 puncte / Sorana Cirstea, locul 64, 473 puncte

2018: Simona Halep, locul 1, 5285 puncte / Mihaela Buzarnescu, locul 19, 1179 puncte

2017: Simona Halep, locul 1, 3490 puncte / Sorana Cirstea, locul 34, 819 puncte

2016: Simona Halep, locul 7, 1869 puncte / Irina Begu, locul 19, 1077

2015: Simona Halep, locul 2, 3615 puncte / Irina Begu, locul 24 / 968

2014: Simona Halep, locul 3, 3779 puncte / Monica Niculescu, locul 44, 584

2013: Sorana Cirstea, locul 23, 1003 puncte / Simona Halep, locul 41, 739 puncte