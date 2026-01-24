După jumătate de sezon în care nu a fost niciodată titular în campionatul danez și nu a reușit vreun gol sau assist în cele 8 partide în care a fost introdus pe parcurs, Pitu nu a fost luat de Vejle în cantonamentul de iarnă.



Directorul sportiv al lui Vejle, anunț despre situația lui Alexi Pitu

Vejle încearcă să se despartă de Pitu în această iarnă. Așa cum Sport.ro a anunțat în această săptămână, fostul internațional U21 ar putea reveni în România, Dinamo și Rapid fiind interesate de serviciile sale.



Mikkel Hemmersam, directorul sportiv al lui Vejle, a anunțat care este situația lui Alexi Pitu și ce se va întâmpla în cazul în care românul nu își găsește o altă echipă în această iarnă.



"Există mult interes pentru Alexi Pitu. El e acasă acum, se antrenează acolo. Vom vedea dacă va veni ceva pentru el. Dacă nu, va fi inclus în lot pentru a doua parte a sezonului.



Fereastra de transferuri e imprevizibilă. Într-o mutare sunt mereu implicate trei părți, iar pentru Pitu nu am ajuns încă la un acord. E greu de spus dacă va pleca sau nu", a spus Mikkel Hemmersam, pentru Tipsbladet.

4 goluri a marcat Pitu la Vejle în acest sezon, toate în Cupă.

2 milioane de euro a încasat Farul în 2023, când l-a vândut pe Pitu la Bordeaux



Pitu își încheie contractul cu Vejle în vară. Pe lângă Rapid și Dinamo, presa daneză a scris că două echipe din primul eșalon al Portugaliei - CD Nacional (locul 14) și AVS (locul 18, ultimul) - dar și Sporting Gijon, ocupanta poziției a noua în eșalonul secund al Spaniei, sunt interesate de serviciile fostului jucător de la Farul.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Alexi Pitu, care, așa cum Sport.ro a scris, încasează la Vejle un salariu anual de 250.000 de euro și și-ar dori o sumă de ordinul zecilor de mii de euro la semnătură.

Este născut în Germania și a crescut la Academia Hagi

Alexi Paul Pitu (23 de ani / 178 cm) este născut la Karlsruhe (Germania) și s-a format la Academia "Gheorghe Hagi" (2010-2018). La nivel de seniori a jucat pentru FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2018-2023), Bordeaux (2023-2024), Dunkerque (2025) și Vejle (2025-prezent). În palmares are Liga 1 (2022-2023), Cupa României (2018-2019) și Supercupa României (2019).



Are selecții pentru naționalele U16, U17, U18, U20 și U21 (8 meciuri) ale României, cu ultima participând la Euro 2023. A fost selecționat la reprezentatiova de seniori, pentru meciurile cu Andorra și Belarus, în martie 2023, dar nu a apucat să debuteze. Este de origine aromână, iar unchiul său, Adrian Pitu (50 de ani), a jucat Farul, Sportul Studențesc, Dinamo, Universitatea Craiova, Oțelul, Bacău, FCSB, FC Național, Bnei Sakhnin și Maccabi Netanya. Poate juca ca extremă stânga, mijlocaș central și extremă dreapta și este cotat la 400.000 de euro.

