La patruzeci de ani, Stan Wawrinka (39 de ani, 140 ATP) a jucat ultima partidă a carierei, în Openul Australian.

În turul trei al ediției 2026, în care a ajuns după o partidă de patru ore și jumătate, câștigată în detrimentul francezului Arthur Gea, tenismenul elvețian s-a înclinat, în patru seturi, în fața numărului nouă mondial, Taylor Fritz, scor 7-6 (5), 2-6, 6-4, 6-4.

Stan Wawrinka, 45 de lovituri direct câștigătoare, împotriva numărului 9 ATP, la 41 de ani fără 2 luni

În cele două ore și patruzeci și șase de minute ale jocului, Stan Wawrinka a reușit 45 de lovituri direct câștigătoare, cu paisprezece mai puține decât jucătorul american (29-42, raportul erorilor neforțate).

Între ele s-au numărat mai multe revere executate năprasnic, atât în cross, cât și în lung de linie, care au amintit de Wawrinka din urmă cu doisprezece ani, care ieșea campion la Melbourne.

Chiar în ultimul game jucat la Melbourne, Wawrinka a lovit nemilos cu backhandul său impunător și l-a pus pe gânduri pe Fritz, înaintea meciului din optimile de finală, pe care acesta din urmă îl va juca împotriva italianului Lorenzo Musetti.

