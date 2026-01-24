La patruzeci de ani, Stan Wawrinka (39 de ani, 140 ATP) a jucat ultima partidă a carierei, în Openul Australian.
În turul trei al ediției 2026, în care a ajuns după o partidă de patru ore și jumătate, câștigată în detrimentul francezului Arthur Gea, tenismenul elvețian s-a înclinat, în patru seturi, în fața numărului nouă mondial, Taylor Fritz, scor 7-6 (5), 2-6, 6-4, 6-4.
Stan Wawrinka, 45 de lovituri direct câștigătoare, împotriva numărului 9 ATP, la 41 de ani fără 2 luni
În cele două ore și patruzeci și șase de minute ale jocului, Stan Wawrinka a reușit 45 de lovituri direct câștigătoare, cu paisprezece mai puține decât jucătorul american (29-42, raportul erorilor neforțate).
Între ele s-au numărat mai multe revere executate năprasnic, atât în cross, cât și în lung de linie, care au amintit de Wawrinka din urmă cu doisprezece ani, care ieșea campion la Melbourne.
Chiar în ultimul game jucat la Melbourne, Wawrinka a lovit nemilos cu backhandul său impunător și l-a pus pe gânduri pe Fritz, înaintea meciului din optimile de finală, pe care acesta din urmă îl va juca împotriva italianului Lorenzo Musetti.
Wawrinka a deschis o bere, imediat după ultimul meci jucat în Australia
După încheierea jocului, organizatorii turneului de mare șlem de la Melbuorne i-au oferit lui Stan Wawrinka șansa unui discurs în fața unei Arene John Caine pline.
„A fost o călătorie minunată. V-am văzut bucurându-vă de tenis, strigând, împărtășindu-ne pasiunea, și chiar bând. După atât de mulți ani, e rândul meu acum,” a spus Stan Wawrinka, după care a fugit să aducă două beri la doză.
Wawrinka a dat noroc cu directorul turneului, Craig Tiley, în uralele publicului, căruia jucătorul din Elveția i-a mulțumit pentru emoțiile pe care i le-a putut dărui, de-a lungul timpului.
Întrebat în trecut dacă se vede jucând tenis până la patruzeci de ani, precum Stan Wawrinka, Taylor Fritz a replicat sincer: „Abia pot să mă imaginez jucând peste patru ani,” notează Tennis World USA.
Stan Wawrinka, la a douăzecea participare pe tabloul principal al Openului Australiei
Stan Wawrinka a reușit două victorii în a 20-a ediție la care a participat în competiția propriu-zisă de la Melbourne, învingându-i pe Laslo Djere (92 ATP) și Arthur Gea (198 ATP).
Elvețianul a obținut primul său titlu de mare șlem la Melbourne, în 2014, într-o ediție în care a prestat un tenis uluitor și l-a învins, în sferturile de finală, pe cel mai titrat jucător din istoria competiției, Novak Djokovic, scor 2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 9-7, după un meci de cinci ore.
După trofeul cucerit în 2014, Wawrinka s-a mai calificat de două ori în semifinalele întrecerii de la antipozi, în 2015 și în 2017, ani în care a fost oprit de Novak Djokovic, respectiv Roger Federer.