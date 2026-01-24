”Câinii” au plecat cu toate cele trei puncte grație reușitelor semnate de Raul Opruț. Fundașul stânga de la Dinamo a punctat cu două execuții superbe, din afara careului, și i-a dus pe ”roș-albi” pe primul loc cel puțin pentru o zi.



Parcursul bun al lui Dinamo din campionat îi aduce pe jucătorii lui Kopic în atenția unor cluburi importante. După ce Cătălin Cîrjan (23 de ani) a refuzat o ofertă tentantă de la Metalist Harkov, a venit rândul lui Alexandru Musi (21 de ani) să fie ”ochit” de o echipă din străinătate.



Trabzonspor a pus ochii pe Alexandru Musi



Turcii de la Trabzonspor îl au pe listă pe jucătorul pe care Dinamo l-a transferat în vară de la FCSB. Atunci, Gigi Becali l-a cedat alături de încă un milion de euro pentru a pune mâna pe Dennis Politic (25 de ani).



”Trabzonspor este interesată de Alexandru Musi, care îmbracă tricoul lui Dinamo București”, a scris jurnalistul Orcul Akten, preluat de mai multe publicații din Turcia.



Alexandru Musi a bifat 19 partide pentru cei de la Dinamo în acest sezon, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere trei pase decisive. Winger-ul ”câinilor” este printre cei mai buni marcatori ai echipei în acest sezon.



Și cota sa de piață a crescut semnificativ după evoluțiile tot mai bune din tricoul lui Dinamo. Acum, este evaluat de site-urile de specialitate la 1,3 milioane de euro.

