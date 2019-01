Lucas Pouille, DEZVALUIRE SOC: "Mi s-au propus bani din Romania sa truchez meciuri!" Anuntul semifinalistului Australian Open

Lucas Pouille a facut o dezvaluiri incredibila despre cum i s-au oferit bani in Romania pentru a pierde meciuri.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Semifinalist la Australian Open 2019, Lucas Pouille a povestit un episod ciudat din cariera, unul in care i s-au oferit bani pentru a pierde meciuri la turnee din Romania. Jucatorul francez a povestit totul pe larg pentru RMC Sports.

"Acum cativa ani, am jucat niste turnee challenger in Romania. De la inceput au aparut in jurul meu patru sau cinci persoane, care intr-o zi ma sustineau pana la moarte, iar a doua zi erau impotriva mea. Mi-au oferit bani pe Facebook si pe alte retele sociale, pentru a pierde, dar nu am raspuns niciodata acestor propuneri. Singurul mod in care poti triumfa este sa muncesti. Pot sa inteleg ca sunt unii jucatori care se lasa cumparati cu 5.000 de euro, pentru ca in astfel de competitii, daca se impun, primesc o suma mai mica de bani. E usor de pariat, mai ales in tarile din Est. Casele de pariuri aduc bani, dar sunt multe lucruri ascunse in spatele lor. Trebuie eliminata influenta acestora in viitor", a declarat Pouille.

Pouille a evoluat in Romania la mai multe turnee de-a lungul carierei sale, mai ales la inceput de drum, cand inca nu era cunoscut la nivel mondial. El a jucat in 2013 si 2014 la turneul challenger de la Brasov. In 2014 a mai jucat la Arad si Galati. In 2016, Pouille a ajuns pana in finala turneului BRD Nastase Tiriac Trophy, fiind invins atunci de ibericul Fernando Verdasco.