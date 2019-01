Faza zilei la Australian Open! Gestul prin care Novak Djokovic si-a cucerit fanii! VIDEO

Novak Djokovic, liderul mondial din ATP a reusit in marea finala de la Australian Open sa-l invinga pe Rafael Nadal, scor 6-3, 6-2, 6-3, dupa doua ore si 6 minute de joc. Sarbul in varsta de 31 de ani a cucerit astfel al 15-lea sau titlu de Grand Slam in intreaga cariera si al saptelea in Australia. De asemenea, e al treila titlu major la rand pentru Nole, care a castigat in minimum de seturi si la Wimledon cu Kevin Anderson si la US Open cu Del Potro, anul trecut.

Pe langa faptul ca tenisul sarbului pare desprins dintr-o alta dimensiune, el a uimit la Melbourne si dupa finala, cucerindu-si fanii din intreaga lume prin gesturile pe care le-a facut. Imediat dupa ce s-a incheiat finala de la Australian Open, sarbul a oferit unor fani din tribune pantofii sport in care a jucat si racheta.

Mai apoi, la intalnirea cu suporterii din complexul sportiv de la Melbourne, chiar langa Rod Laver Arena, Nole a surprins pe toata lumea. Un fan al sarbului l-a felicitat pe idolul lui si s-a catarat pe un gard pentru a-l vedea si a vorbi cu el. Acest suporter a dorit si un autograf de la Novak, insa s-a ales cu mai mult de atat. Pentru ca nu avea pe ce sa semneze, Djokovic a scris pe propria jacheta, dupa care i-a inmanat-o fanului cu pricina.

Videoclipul cu inregistrarea momentului a ajuns virala pe internet, iar iubitorii sportului alb nu au ramas indiferenti. "Cel mai norocos om de pe planeta", "Novak, cel mai grijuliu, un tip cu adevarat de treaba", "Incredibil de gratios! Sunt sigur ca fanii il vor pretui si mai mult dupa ce vor vedea asta", "De aceea il iubim atat de mult", "Atat de frumos din partea lui", au fost cateva dintre reactiile fanilor aparute pe internet.

A fan didn't have anything for him to sign, so @DjokerNole took off his jacket, signed it and gave it away ????#AusOpen pic.twitter.com/DjbaJAHsUr