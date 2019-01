Replica MEMORABILA data de sotia lui Djokovic dupa victoria de record de la Australian Open: "Poti sa preiei tura de dimineata!" FOTO

Novak Djokovic s-a impus la Australian Open pentru a saptea oara in cariera si a stabilit recordul competitiei.

Djokovic a devenit rege absolut la Australian Open dupa victoria in trei seturi cu Rafael Nadal.

Sarbul e in culmea fericirii. De aproximativ 9 luni de cand a revenit in puteri depline a dominat tenisul masculin, e primul in lume si a ajuns la 15 Grand Slam-uri in cariera.

Mandra de Djokovic este si sotia jucatorului sarb, Jelena, cea care a ramas acasa cu cei doi copii, Stefan (4 ani) si Tara (1 an).

Sotia lui Djokovic il asteapta pe campionul de la Melbourne cu ture de veghe a fiicei de 1 an. Diferenta de fus orar il va ajuta pe Novak sa aiba grija de Tara.

"Sunt atata de mandra de tine, amore! Atat de mandra! Acele trei saptamani au fost pline si absolut magice! S-au batut recorduri, s-a scris istorie! Campionul meu! Acum e timpul sa te intorci acasa, te asteapta datoriile de tata. Poti sa iei turele de dimineata, sunt pe fusul tau orar", a scris Jelena Djokovic pe Instagram.

