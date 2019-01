Presa internationala, dupa finala masculina de la Australian Open: "Djokovic, uluitor! Sarbul i-a oferit lui Nadal o demonstratie de tenis"

Presa internationala a reactionat pe marginea rezultatului inregistrat dupa finala masculina de la Australian Open 2019.

Liderul mondial din ATP, sarbul Novak Djokovic, a reusit in marea finala de la Australian Open sa-l invinga pe Rafael Nadal, scor 6-3, 6-2, 6-3, dupa doua ore si 6 minute de joc. Sarbul in varsta de 31 de ani a cucerit al 15-lea sau titlu de Grand Slam din cariera si al saptelea in Australia. De asemenea, acesta este al treila titlu major la rand pentru Nole, care a castigat in minimum de seturi si la Wimledon cu Kevin Anderson si la US Open cu Del Potro, anul trecut.

Imediat dupa finala, presa internationala a comentat succesul sarbului din fruntea clasamentului mondial. Americanii de la The Washington Post au scris: "Uluitorul Djokovic il depaseste pe Nadal pentru un record de 7 titluri la Melbourne. Sarbul a fost prea bun, prea neobosit, prea perfect, iar Nadal nu a avut nicio sansa. Intr-un dintre cele mai bune finale de Grand Slam facute de el, Djokovic a profitat de un start slab si ezitant de meci facut de Nadal, care a ramas la 17 trofee in palmares, la capitolul Grand Slam. Dupa ce a pierdut doar 4 game-uri in semifinale, Nole a oferit o alta demonstratie de tenis si in marea finala, dovedind din nou ca este cel mai in forma tenismen al planetei, cu 3 trofee de Mare Slem la rand..."

Mai apoi, francezii de la L'Equipe au comentat si ei pe marginea rezultatului finalei masculine de la Melbourne. "7 Extra! Imperial..Djokovic a castigat al saptelea sau titlu la Australian Open in fata lui Rafa Nadal. Sarbul ajunge la 15 titluri de Mare Slem, dupa ce Nadal a fost incapabil sa joace tactic impotriva jocului puternic al lui Nole, incepand extrem de prost finala de la Melbourne, 0-3 si un prim set cu cifre dezastruoase. Djokovici l-a depasit pe marele Pete Sampras la numarul de trofee de Mare Slem si l-a oprit pe rivalul sau sa se apropie de liderul Roger Federer, lider la acest capitol, cu 20 de victorii".

In plus, britanicii de la BBC au mentionat si recordurile pe care sarbul le-a doborat dupa victoria sa. "Dominantul Djokovic castiga Australian Open. Novak Djokovic a castigat pentru a saptea oara Australian Open, un adevarat record, el bifand si al treilea turneu de Mare Slem castigat in ultima perioada. Sarbul a facut de 5 ori break si a fost de foarte putine ori deranjat pe propriul serviciu. La 31 de ani, Nole a doborat marele record al lui Federer si Emerson, care aveau pana la el 6 trofee la Melbourne. Djokovic se poate lauda acum ca a trecut de Nadal in 13 din ultimele 16 intalniri directe, conducand la acest capitol la general cu 28-25".