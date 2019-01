"Rezultatul a fost acelasi ca intotdeauna!" Ce nota a primit Simona Halep pentru prestatia de la Australian Open 2019: "Romanca s-a predat"

Simona Halep a coborat pana pe locul 3 in clasamentul WTA.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

La primul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep a pierdut inca din optimi, in fata Serenei Williams. Pentru ca avea de aparat puncte importante la Melbourne, avand in vedere ca a jucat finala anul trecut, eliminarea a dus-o pe Halep pana pe locul al treilea in clasamentul WTA.

Simona a fost devansata de Naomi Osaka si Petra Kvitova.

Dupa turneul de la Melbourne, cei de la Eurosport au acordat note sportivelor, iar Halep s-a ales cu nota 6 pentru prestatia din acest an.

"Simona Halep a trebuit sa-si apere onoarea celor 64 de saptamani petrecute in fruntea clasamentului in fata celei considerate de multi a fi adevarata lidera. A incercat. Si intr-un fel a reusit. Cu greu. A castigat chiar si un set. Dar rezultatul a fost acelasi ca intodeauna. Simona Halep s-a predat in fata Serenei Williams, cedand prima pozitie a clasamentului unei tenismene in varsta de 21 de ani, care a reusit deja ceea ce Simona a izbutit doar o data in 10 meciuri: s-o invinga pe Serena", noteaza sursa citata.

Naomi Osaka, castigatoarea trofeului, a primit nota 10, Petra Kvitova a obtinut nota 9, Danielle Collins si Amanda Anisimova nota 8, iar Camila Giorgi a primit 7.