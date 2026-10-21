Lovitură pentru Sorana Cîrstea! I-a suflat locul la Turneul Campioanelor

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a fost depășită în două seturi de Sara Bejlek (20 de ani, 32 WTA), în optimile de finală ale competiției WTA 500 de la Ningbo, China.

Kostyuk s-a retras în urma unei pauze medicale, după ce a pierdut primul set cu 4-6 în faţa Ekaterinei Alexandrova.

Organizatorii WTA Tour au precizat că Marta Kostyuk avea nevoie să ajungă în finala de la Ningbo pentru a o împiedica pe Muchova, care nu joacă săptămâna aceasta, să-şi asigure locul la Turneul Campioanelor, programat în perioada 8-15 noiembrie. Astfel, și Sorana Cîrstea pierde orice șansă de a se mai califica la Turneul Campioanelor.