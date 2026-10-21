Lovitură pentru Sorana Cîrstea! I-a suflat locul la Turneul Campioanelor

Lovitură pentru Sorana Cîrstea! I-a suflat locul la Turneul Campioanelor Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Karolina Muchova a obţinut ultimul loc la WTA Finals, turneul care încheie sezonul, după ce Marta Kostyuk s-a retras miercuri în turul al doilea al Ningbo Open.

TAGS:
TenisSorana CirsteaKarolina MuchovaTurneul Campioanelor
Din articol

Lovitură pentru Sorana Cîrstea! I-a suflat locul la Turneul Campioanelor

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a fost depășită în două seturi de Sara Bejlek (20 de ani, 32 WTA), în optimile de finală ale competiției WTA 500 de la Ningbo, China.

Kostyuk s-a retras în urma unei pauze medicale, după ce a pierdut primul set cu 4-6 în faţa Ekaterinei Alexandrova.

Organizatorii WTA Tour au precizat că Marta Kostyuk avea nevoie să ajungă în finala de la Ningbo pentru a o împiedica pe Muchova, care nu joacă săptămâna aceasta, să-şi asigure locul la Turneul Campioanelor, programat în perioada 8-15 noiembrie. Astfel, și Sorana Cîrstea pierde orice șansă de a se mai califica la Turneul Campioanelor.

  • Sorana cirstea sport pictures
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Calificarea la WTA Finals reprezintă un alt moment de referinţă pentru Muchova în 2026, după ce a ajuns în finala de la Wimbledon împotriva Lindei Noskova şi apoi a făcut echipă cu Noskova pentru a câştiga Billie Jean King Cup pentru Cehia.

Iga Swiatek a fost, de asemenea, în cursa pentru un loc la Indian Wells, până când s-a retras de la turneul de la Ningbo din cauza unei accidentări la coapsă şi a anunţat că îşi încheie sezonul mai devreme.

Celelalte jucătoare calificate la Turneul Campioanelor sunt Elena Rîbakina, Arina Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina şi Noskova, scrie News.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
ARTICOLE PE SUBIECT
Calificare la Turneul Campioanelor? Sorana Cîrstea, în mijlocul unui scenariu care a devenit posibil
Calificare la Turneul Campioanelor? Sorana Cîrstea, în mijlocul unui scenariu care a devenit posibil
Retragerea, o greșeală? Sorana Cîrstea, pusă pe gânduri de ultimul raport publicat de WTA
Retragerea, o greșeală? Sorana Cîrstea, pusă pe gânduri de ultimul raport publicat de WTA
Vestea bună primită de Sorana Cîrstea, în ciuda eliminării suferite în optimile turneului WTA de la Ningbo
Vestea bună primită de Sorana Cîrstea, în ciuda eliminării suferite în optimile turneului WTA de la Ningbo
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă și încă o urcare în clasamentul banilor: suma câștigată în 2026, uriașă!
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă și încă o urcare în clasamentul banilor: suma câștigată în 2026, uriașă!
Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător
Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător
ULTIMELE STIRI
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Inter - Șahtior, de la 22:00, în Champions League. Cristi Chivu, obligat să câștige | ECHIPELE DE START
Inter - Șahtior, de la 22:00, în Champions League. Cristi Chivu, obligat să câștige | ECHIPELE DE START
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB

Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul

Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul

Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO

Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO



Recomandarile redactiei
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Ștefan Baiaram, chemat la psiholog de oficialul FRF: „Se rezolvă ușor”
Ștefan Baiaram, chemat la psiholog de oficialul FRF: „Se rezolvă ușor”
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Alte subiecte de interes
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Jucătoarea care a învins-o pe Cîrstea, la US Open, s-a retras din Turneul Campioanelor
Jucătoarea care a învins-o pe Cîrstea, la US Open, s-a retras din Turneul Campioanelor
6-0, posibil doar cu mult ghinion: de ce nu a fost scorul corect al primului set jucat de Cîrstea cu Muchova
6-0, posibil doar cu mult ghinion: de ce nu a fost scorul corect al primului set jucat de Cîrstea cu Muchova
CITESTE SI
A primit din greșeală peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce recompensă i-a oferit banca după ce a returnat banii

stirileprotv A primit din greșeală peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce recompensă i-a oferit banca după ce a returnat banii

MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. Protestele transportatorilor pot provoca blocaje în trafic. FOTO

stirileprotv MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. Protestele transportatorilor pot provoca blocaje în trafic. FOTO

Alertă de securitate cibernetică în Europa. Mai multe site-uri guvernamentale din Franța, Olanda și Finlanda, scoase offline

stirileprotv Alertă de securitate cibernetică în Europa. Mai multe site-uri guvernamentale din Franța, Olanda și Finlanda, scoase offline

Satul în care mai trăiesc doar trei familii, iar o biserică s-a vândut pentru jumătate de dolar. „Odinioară, era o localitate plină de viață”

stirileprotv Satul în care mai trăiesc doar trei familii, iar o biserică s-a vândut pentru jumătate de dolar. „Odinioară, era o localitate plină de viață”

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!