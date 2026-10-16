Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător

Sonay Kartal (24 de ani, 170 WTA) a reușit surpriza săptămânii în tenisul mondial și a pătruns în faza semifinalelor turneului de o mie de puncte de la Wuhan.

Sportiva britanică a depășit-o în trei seturi pe ucraineanca Elina Svitolina (32 de ani, 6 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-4, după două ore de joc.

Sonay Kartal, surpriza săptămânii în tenis: semifinalistă la Wuhan, după victorie cu Svitolina

Pentru a atinge penultimul act al competiției, Sonay Kartal le-a mai eliminat pe Anhelina Kalinina, Belinda Bencic - fostă campioană olimpică - și Jasmine Paolini - dublă finalistă de Grand Slam -, Paolini pierzând chiar cu un scor neverosimil, 6-2, 6-0.

6-0 a fost și scorul primului set câștigat de Kartal în fața lui Bencic, jucătoarea din Marea Britanie arătând forma carierei, în aceste zile.

Pentru un loc în finala întrecerii în care Sorana Cîrstea a fost eliminată de Hanyu Guo (240 WTA), Sonay Kartal va evolua împotriva letonei Jelena Ostapenko.