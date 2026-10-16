Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător

Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător Tenis
Alexandru Hațieganu
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Elina Svitolina, învinsă dramatic la Wuhan.

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WTA WuhanSonay KartalTenis WTASorana Cirstea
Din articol

Sonay Kartal (24 de ani, 170 WTA) a reușit surpriza săptămânii în tenisul mondial și a pătruns în faza semifinalelor turneului de o mie de puncte de la Wuhan.

Sportiva britanică a depășit-o în trei seturi pe ucraineanca Elina Svitolina (32 de ani, 6 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-4, după două ore de joc.

Sonay Kartal, surpriza săptămânii în tenis: semifinalistă la Wuhan, după victorie cu Svitolina

Pentru a atinge penultimul act al competiției, Sonay Kartal le-a mai eliminat pe Anhelina Kalinina, Belinda Bencic - fostă campioană olimpică - și Jasmine Paolini - dublă finalistă de Grand Slam -, Paolini pierzând chiar cu un scor neverosimil, 6-2, 6-0.

6-0 a fost și scorul primului set câștigat de Kartal în fața lui Bencic, jucătoarea din Marea Britanie arătând forma carierei, în aceste zile.

Pentru un loc în finala întrecerii în care Sorana Cîrstea a fost eliminată de Hanyu Guo (240 WTA), Sonay Kartal va evolua împotriva letonei Jelena Ostapenko.

Sonay Kartal

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Urcă 83 de locuri în clasament, grație parcursului din China

Conform clasamentului WTA actualizat în timp real, Sonay Kartal va reveni în top 100 WTA, de săptămâna viitoare.

Britanica a fost număr 44 mondial, în cea mai înaltă clasare a carierei, bifată anul trecut.

Până să cedeze în fața chinezoaicei Hanyu Guo, Sorana Cîrstea nu mai pierduse un meci în fața unei jucătoare din afara top 200 mondial din 2024, când ceda tocmai în fața britanicei Sonay Kartal, clasate atunci pe locul 298 în ierarhia lumii.

Sorana Cîrstea

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