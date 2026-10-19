Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) tocmai și-a trecut în cont prima victorie, după 45 de zile. În această perioadă, ea a fost învinsă, în optimile de la US Open și în primul tur de la Wuhan. Per total însă, bilanțul ei din 2026 e impresionant: 40 de victorii, în 55 de partide!

Astăzi, în runda inaugurală a turneului de la Ningbo, Cîrstea a trecut de chinezoaica Han Shi (21 de ani, 177 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat o oră și 13 minute. Sorana așteaptă acum deznodământul meciului Sara Bejlek (Cehia, 20 de ani, 32 WTA) - Xiyu Wang (China, 25 de ani, 81 WTA) pentru a-și afla adversara din optimi.

Sorana Cîrstea a câștigat peste 2,320,000 de dolari, în 2026

Victoria obținută, la Ningbo, i-a asigurat Soranei un cec în valoare de 17,795 de dolari. Această sumă se adaugă la cea de 2,308,913 de dolari, trecută în dreptul sportivei din România, la ultima actualizare a ierarhiei banilor din tenisul feminin, în acest sezon. Aici, sumele sunt calculate exclusiv în funcție de premiile acordate în turnee. Cîrstea ocupă locul 20 în ierarhia publicată, astăzi, în care Rybakina (10,915,445 de dolari), Sabalenka (8,109,243 de dolari) și Noskova (7,606,284 de dolari) sunt pe primele locuri.

Sorana Cîrstea, coborârea a fost urmată de urcare

În clasamentul WTA, actualizat tot astăzi, „Sori“ a coborât o poziție, până pe 17. După succesul obținut, în primul tur de la Ningbo însă, Cîrstea a revenit pe 16, în ierarhia live, actualizată în timp real. Dacă își va câștiga și următorul meci, la Ningbo, românca va acumula 2,434 de puncte și va ajunge pe locul 15 mondial, depășind-o pe canadianca Victoria Mboko, în clasamentul live.