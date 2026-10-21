Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #3 din faza ligii UEFA Champions League, într-un meci care a avut loc pe stadionul ”Parc des Princes” din sud vestul Parisului.

La capătul celor 90 de minute, PSG s-a impus cu 4-2 și a înregistrat toate cele trei puncte, urcând pe prima poziție în clasamentul noului format de la ”masa bogaților” cu nouă puncte.

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Publicația spaniolă El Nacional l-a notat pe Joao Cancelo, fotbalistul cotat la 7 milioane de euro de site-urile de specialitate, cu 4 pentru maniera în care a evoluat la Paris.

Ibericii l-au arătat cu degetul în special pentru cum a gestionat atacurile formației dirijate de Luis Enrique venite din flancuri.

”Joao Cancelo a avut o evoluție extrem de slabă. Încă din primul minut, a fost depășit pe faza defensivă, având mari dificultăți în a-i bloca pe cei doi jucători de pe flancul său și neștiind niciodată unde vor apărea aceștia în timpul fazelor de joc.

Iar atunci când a fost nevoit să treacă pe partea cealaltă, a evoluat și mai prost”, a scris publicația anterior menționată.