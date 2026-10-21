Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!” Liga Campionilor
SPORT.RO
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PSG - Barcelona s-a încheiat 4-2.

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BarcelonaPSGChampions LeagueJoao Cancelo
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #3 din faza ligii UEFA Champions League, într-un meci care a avut loc pe stadionul ”Parc des Princes” din sud vestul Parisului.

La capătul celor 90 de minute, PSG s-a impus cu 4-2 și a înregistrat toate cele trei puncte, urcând pe prima poziție în clasamentul noului format de la ”masa bogaților” cu nouă puncte.

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Publicația spaniolă El Nacional l-a notat pe Joao Cancelo, fotbalistul cotat la 7 milioane de euro de site-urile de specialitate, cu 4 pentru maniera în care a evoluat la Paris.

Ibericii l-au arătat cu degetul în special pentru cum a gestionat atacurile formației dirijate de Luis Enrique venite din flancuri.

”Joao Cancelo a avut o evoluție extrem de slabă. Încă din primul minut, a fost depășit pe faza defensivă, având mari dificultăți în a-i bloca pe cei doi jucători de pe flancul său și neștiind niciodată unde vor apărea aceștia în timpul fazelor de joc.

Iar atunci când a fost nevoit să treacă pe partea cealaltă, a evoluat și mai prost”, a scris publicația anterior menționată.

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Sursă Foto: Imago Images

Notele Barcelonei, conform El Nacional:

Joan Garcia - 8, Xavi Espart - 9, Pau Cubarsi - 9, Gerard Martin - 6, Joao Cancelo - 4, Marc Bernal - 5, Pedri Gonzalez - 6, Dani Olmo - 5, Lamine Yamal - 8, Raphinha - 6, Anthony Gordon - 6, Fermin Lopez - 6, Pablo Gavi - 7, Rodri Hernandez - 5, Karim Adeyemi - 5, Alexandro Balde - 5, Hansi Flick - 6

Echipele de start

PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos (C), Pacho, L. Hernandez - Vitinha, J. Neves, F. Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia; Rezerve: Chevalier, Mouak - L. Beraldo, Zabarnyi, F. Torres, Akliouche, Digne, Godts, Mayulu, Dro Fernandez, Zaire-Emery, Ndjantou; Antrenor: Luis Enrique

Barcelona (4-2-3-1): J. Garcia - Cancelo, Cubarsi, G. Martin, Espart - Bernal, Pedri - Yamal, Olmo, Gordon - Raphinha (C); Rezerve: Szczesny, Livakovic - Balde, Farinas, Gavi, Fermin, G. Jesus, Adeyemi, Rodri, F. De Jong, Abdelkarim, A. Campos; Antrenor: Hansi Flick

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