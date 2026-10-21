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Astăzi, începând cu ora 20:15, puteți urmări în direct pe PRO ARENA și VOYO finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică.

Premieră tristă pentru gimnastica noastră feminină

Din păcate, gimnastica noastră feminină a bifat o premieră tristă la Campionatul Mondial de la Rotterdam - România a ratat toate finalele!

”Nicio gimnastă din lotul României nu a reuşit calificarea în vreo finală individuală la Campionatul Mondial de la Rotterdam. Este o premieră pentru gimnastica feminină românească. A fost ratată şi finala pe echipe, în care se va lupta pentru trei locuri calificante direct la Jocurile Olimpice din 2028.

Calificările din cadrul Campionatului Mondial de la Rotterdam au adus o premieră tristă pentru România: nicio calificare în finale individuale.

Dacă în competiţia pe echipe s-a mai întâmplat să fie ratat ultimul act, finalele individuale (aparate sau individual-compus) de la CM2026 vor fi primele fără prezenţă tricoloră la start”, a sintetizat news.ro situația actuală a gimnasticii feminine românești.

Cea mai bună clasare în calificări a avut-o Alexia Blănaru (50.132 puncte, locul 52, la individual-compus), iar echipa României a adunat 151,996 puncte (locul 19).