Astăzi, începând cu ora 20:15, puteți urmări în direct pe PRO ARENA și VOYO finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică.
Premieră tristă pentru gimnastica noastră feminină
Din păcate, gimnastica noastră feminină a bifat o premieră tristă la Campionatul Mondial de la Rotterdam - România a ratat toate finalele!
”Nicio gimnastă din lotul României nu a reuşit calificarea în vreo finală individuală la Campionatul Mondial de la Rotterdam. Este o premieră pentru gimnastica feminină românească. A fost ratată şi finala pe echipe, în care se va lupta pentru trei locuri calificante direct la Jocurile Olimpice din 2028.
Calificările din cadrul Campionatului Mondial de la Rotterdam au adus o premieră tristă pentru România: nicio calificare în finale individuale.
Dacă în competiţia pe echipe s-a mai întâmplat să fie ratat ultimul act, finalele individuale (aparate sau individual-compus) de la CM2026 vor fi primele fără prezenţă tricoloră la start”, a sintetizat news.ro situația actuală a gimnasticii feminine românești.
Cea mai bună clasare în calificări a avut-o Alexia Blănaru (50.132 puncte, locul 52, la individual-compus), iar echipa României a adunat 151,996 puncte (locul 19).
Japonia a cucerit titlu de campioană mondială pe echipe la masculin
Japonia a câştigat concursul masculin pe echipe din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică, marţi, la Rotterdam (Olanda), unde Daiki Hashimoto şi coechipierii săi au terminat pe podium în faţa Rusiei şi Chinei, informează AFP
Drept urmare, aceste echipe sunt primele trei care s-au calificat pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din anul 2028.
Bătălia pentru aur a fost aprigă, Japonia şi China fiind separate de doar o zecime de punct înaintea ultimelor şase rotaţii, în timp ce ruşii au rămas la mică distanţă, la cinci zecimi.
Bătălia nervilor s-a întors în favoarea japonezilor, datorită în special unei performanţe remarcabile a lui Daiki Hashimoto la bară fixă, în timp ce la sol, Haonan Yang a spulberat speranţele chinezilor cu două erori majore: un pas în afara limitelor şi apoi o aterizare pe mâini.
Acest lucru i-a avantajat pe ruşi, care au ocupat locul al doilea, conduşi de un Daniel Marinov remarcabil de consistent la paralele, sărituri şi sol.
Această competiţie pe echipe a oferit o mică imagine a ceea ce ar s-ar putea întâmpla concursul individual compus de joi, scrie Agerpres. Se aşteaptă un duel fabulos între doi gimnaşti japonezi: campionul en titre Daiki Hashimoto şi coechipierul său Shinnosuke Oka, campionul olimpic de la Paris.
Întrucât gimnastul chinez Zhang Boheng, care a terminat înaintea celor doi sportivi niponi la Campionatele Asiatice de luna trecută, s-a retras din cauza unei accidentări, arbitrii ar putea fi ruşi.
Campionatele Mondiale continuă miercuri cu concursul feminin pe echipe, în care China şi Statele Unite sunt considerate favorite.