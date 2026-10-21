GALERIE FOTO Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 20:15!

Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 20:15! Gimnastica
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aflăm în această seară cea mai bună țară din gimnastica mondială.

TAGS:
Campionatul Mondial de gimnasticaAlexia BlănaruDaiki HashimotoShinnosuke OkaDaniel Marinov
Din articol
  • Imago1084815873h
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Astăzi, începând cu ora 20:15, puteți urmări în direct pe PRO ARENA și VOYO finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică.

Premieră tristă pentru gimnastica noastră feminină

Din păcate, gimnastica noastră feminină a bifat o premieră tristă la Campionatul Mondial de la Rotterdam - România a ratat toate finalele!

”Nicio gimnastă din lotul României nu a reuşit calificarea în vreo finală individuală la Campionatul Mondial de la Rotterdam. Este o premieră pentru gimnastica feminină românească. A fost ratată şi finala pe echipe, în care se va lupta pentru trei locuri calificante direct la Jocurile Olimpice din 2028.

Calificările din cadrul Campionatului Mondial de la Rotterdam au adus o premieră tristă pentru România: nicio calificare în finale individuale.

Dacă în competiţia pe echipe s-a mai întâmplat să fie ratat ultimul act, finalele individuale (aparate sau individual-compus) de la CM2026 vor fi primele fără prezenţă tricoloră la start”, a sintetizat news.ro situația actuală a gimnasticii feminine românești.

Cea mai bună clasare în calificări a avut-o Alexia Blănaru (50.132 puncte, locul 52, la individual-compus), iar echipa României a adunat 151,996 puncte (locul 19).

Japonia a cucerit titlu de campioană mondială pe echipe la masculin

Japonia a câştigat concursul masculin pe echipe din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică, marţi, la Rotterdam (Olanda), unde Daiki Hashimoto şi coechipierii săi au terminat pe podium în faţa Rusiei şi Chinei, informează AFP

Drept urmare, aceste echipe sunt primele trei care s-au calificat pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din anul 2028.

Bătălia pentru aur a fost aprigă, Japonia şi China fiind separate de doar o zecime de punct înaintea ultimelor şase rotaţii, în timp ce ruşii au rămas la mică distanţă, la cinci zecimi.

Bătălia nervilor s-a întors în favoarea japonezilor, datorită în special unei performanţe remarcabile a lui Daiki Hashimoto la bară fixă, în timp ce la sol, Haonan Yang a spulberat speranţele chinezilor cu două erori majore: un pas în afara limitelor şi apoi o aterizare pe mâini.

Acest lucru i-a avantajat pe ruşi, care au ocupat locul al doilea, conduşi de un Daniel Marinov remarcabil de consistent la paralele, sărituri şi sol.

Această competiţie pe echipe a oferit o mică imagine a ceea ce ar s-ar putea întâmpla concursul individual compus de joi, scrie Agerpres. Se aşteaptă un duel fabulos între doi gimnaşti japonezi: campionul en titre Daiki Hashimoto şi coechipierul său Shinnosuke Oka, campionul olimpic de la Paris.

Întrucât gimnastul chinez Zhang Boheng, care a terminat înaintea celor doi sportivi niponi la Campionatele Asiatice de luna trecută, s-a retras din cauza unei accidentări, arbitrii ar putea fi ruşi.

Campionatele Mondiale continuă miercuri cu concursul feminin pe echipe, în care China şi Statele Unite sunt considerate favorite.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele mașinii. Le sunt de mare ajutor mecanicilor
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele mașinii. Le sunt de mare ajutor mecanicilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Record în Champions League pentru Dennis Seimen, românul din poarta Germaniei și a lui VfB Stuttgart!
Record în Champions League pentru Dennis Seimen, românul din poarta Germaniei și a lui VfB Stuttgart!
ULTIMELE STIRI
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă
Un patron din Superliga se inspiră de la Constanța: „Dacă am model în România, mă uit la Hagi”
Un patron din Superliga se inspiră de la Constanța: „Dacă am model în România, mă uit la Hagi”
Detaliul de ultimă oră care o pune pe Svitolina în lumină proastă: cum s-ar fi ajuns la decizia divorțului
Detaliul de ultimă oră care o pune pe Svitolina în lumină proastă: cum s-ar fi ajuns la decizia divorțului
Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid
Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid
Nici nu vrea să audă: prietena Gabrielei Ruse nu ar proceda niciodată ca românca. Declarația controversatei Eva Lys
Nici nu vrea să audă: prietena Gabrielei Ruse nu ar proceda niciodată ca românca. Declarația controversatei Eva Lys
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Cum poate să dea FCSB lovitura și să intre în lupta la titlu: ”Altfel, nu o văd bine deloc!”

Cum poate să dea FCSB lovitura și să intre în lupta la titlu: ”Altfel, nu o văd bine deloc!”



Recomandarile redactiei
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă
Un patron din Superliga se inspiră de la Constanța: „Dacă am model în România, mă uit la Hagi”
Un patron din Superliga se inspiră de la Constanța: „Dacă am model în România, mă uit la Hagi”
Steaua i-a spus "nu" fotbalistului pentru că era prea scund! De ce a fost refuzat în Ghencea
Steaua i-a spus "nu" fotbalistului pentru că era prea scund! De ce a fost refuzat în Ghencea
Detaliul de ultimă oră care o pune pe Svitolina în lumină proastă: cum s-ar fi ajuns la decizia divorțului
Detaliul de ultimă oră care o pune pe Svitolina în lumină proastă: cum s-ar fi ajuns la decizia divorțului
Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid
Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid
Alte subiecte de interes
Alexia Blănaru, cea mai mare notă a României în calificările CM2026 – 13.666, la sărituri. CM de Gimnastică, pe Pro Arena și VOYO
Alexia Blănaru, cea mai mare notă a României în calificările CM2026 – 13.666, la sărituri. CM de Gimnastică, pe Pro Arena și VOYO
Federația Română de Gimnastică, reacție de ULTIMĂ ORĂ după acuzațiile Denisei Golgotă!
Federația Română de Gimnastică, reacție de ULTIMĂ ORĂ după acuzațiile Denisei Golgotă!
Sabrina Voinea, loc groaznic la bârnă! Campionatele Mondiale de gimnastică sunt transmise de PRO ARENA și VOYO
Sabrina Voinea, loc groaznic la bârnă! Campionatele Mondiale de gimnastică sunt transmise de PRO ARENA și VOYO
CITESTE SI
Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

stirileprotv Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

stirileprotv Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

stirileprotv ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!