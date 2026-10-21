Greșeala lui Cristi Chivu în Champions League! Ce a spus fostul jucător al lui Inter: „Nu funcționează”

Greșeala lui Cristi Chivu în Champions League! Ce a spus fostul jucător al lui Inter: „Nu funcționează” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Un fost jucător al lui Inter a comentat tactica lui Cristi Chivu după începutul slab în Champions League.

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Inter Milano primește vizita celor de la Șahtior Donețk miercuri, 21 octombrie 2026, de la ora 22:00, pe stadionul Giuseppe Meazza, în etapa a treia din Liga Campionilor. Meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Nerazzurrii” au două înfrângeri în tot atâtea meciuri jucate în faza ligii din Champions League. Inter a pierdut 1-2 în fața lui Real Madrid și 3-4 cu Brugge.

Danilo D'Ambrosio a găsit problema lui Inter în Champions League: „Nu funcționează”

Fostul jucător al lui Inter între 2014 și 2023 a vorbit despre prestațiile sub așteptări ale campioanei Italiei din acest sezon de Champions League.

Danilo D'Ambrosio crede că Cristi Chivu ar trebui să abordeze altfel partidele din această competiție, dar a transmis că are în continuare încredere în antrenorul român.

„Antrenorul și jucătorii vor găsi împreună calea spre echilibru. Fundașii acestei echipe sunt foarte puternici și de aceea acceptă duelurile unu contra unu. Se distrează, chiar dacă uneori trebuie să alerge înapoi.

La Inter se caută mereu ceea ce nu funcționează, dar echipa rămâne un reper pentru fotbalul nostru și va găsi soluția și în Europa.

Există așteptările pe care ți le impun ceilalți și cele pe care ți le impui singur. Primele contează prea puțin. Inter nu participă doar de dragul de a fi prezentă, ci are ambițiile unei echipe mari.

Eșuezi doar dacă îți reduci aceste așteptări de teamă sau dacă nu lupți. Inter, în schimb, învață din dificultăți. Acum este criticată în Europa, dar am încredere totală în acești băieți”, a spus Danilo D’Ambrosio, conform TMW.com.

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Sursa foto: Imago Images.
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Cristi Chivu, test dificil în Liga Campionilor după eșecul cu Brugge!

Deși a pierdut ultimul meci european, Inter Milano este neînvinsă în toate cele șapte întâlniri anterioare cu Șahtior Donețk, înregistrând trei victorii și patru rezultate de egalitate. Mai mult, formația italiană nu a primit niciun gol în ultimele cinci confruntări directe cu ucrainenii, marcând în total șapte goluri în această perioadă.

Cea mai recentă întâlnire a avut loc pe 24 noiembrie 2021, în Liga Campionilor, când Inter s-a impus cu 2-0 pe teren propriu. Anterior, pe 17 august 2020, italienii au câștigat cu 5-0 în Europa League, iar celelalte trei partide din grupele Ligii Campionilor, disputate în 2020 și 2021, s-au încheiat cu scorul de 0-0.

Inter Milano are moral bun înaintea partidei de miercuri, după victoria obținută în deplasare cu Bologna, scor 3-1, în Serie A, pe 17 octombrie.

De cealaltă parte, Șahtior Donețk ocupă primul loc în campionatul Ucrainei și traversează o formă sportivă foarte bună. Echipa pregătită de turcul Arda Turan a legat victorii pe linie în ultimele cinci partide.

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