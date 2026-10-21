Greșeala lui Cristi Chivu în Champions League! Ce a spus fostul jucător al lui Inter: „Nu funcționează”

Inter Milano primește vizita celor de la Șahtior Donețk miercuri, 21 octombrie 2026, de la ora 22:00, pe stadionul Giuseppe Meazza, în etapa a treia din Liga Campionilor. Meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Nerazzurrii” au două înfrângeri în tot atâtea meciuri jucate în faza ligii din Champions League. Inter a pierdut 1-2 în fața lui Real Madrid și 3-4 cu Brugge.

Danilo D'Ambrosio a găsit problema lui Inter în Champions League: „Nu funcționează”

Fostul jucător al lui Inter între 2014 și 2023 a vorbit despre prestațiile sub așteptări ale campioanei Italiei din acest sezon de Champions League.

Danilo D'Ambrosio crede că Cristi Chivu ar trebui să abordeze altfel partidele din această competiție, dar a transmis că are în continuare încredere în antrenorul român.

„Antrenorul și jucătorii vor găsi împreună calea spre echilibru. Fundașii acestei echipe sunt foarte puternici și de aceea acceptă duelurile unu contra unu. Se distrează, chiar dacă uneori trebuie să alerge înapoi.

La Inter se caută mereu ceea ce nu funcționează, dar echipa rămâne un reper pentru fotbalul nostru și va găsi soluția și în Europa.

Există așteptările pe care ți le impun ceilalți și cele pe care ți le impui singur. Primele contează prea puțin. Inter nu participă doar de dragul de a fi prezentă, ci are ambițiile unei echipe mari.

Eșuezi doar dacă îți reduci aceste așteptări de teamă sau dacă nu lupți. Inter, în schimb, învață din dificultăți. Acum este criticată în Europa, dar am încredere totală în acești băieți”, a spus Danilo D’Ambrosio, conform TMW.com.