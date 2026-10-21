Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vești bune pentru Laurențiu Reghecampf

TAGS:
Florinel ComanFCSBAl-Gharafa
Din articol

Florinel Coman (28 de ani) este tot mai aproape de revenirea în SuperLiga, la doi ani și jumătate după plecarea în Qatar, la Al Gharafa. Potrivit Trumedia, FCSB s-a înțeles deja cu jucătorul discuțiile fiind „într-un stadiu avansat”.

Pentru ca mutarea să se oficializeze la începutul anului 2027, mai este nevoie de un singur pas. Fotbalistul poartă în prezent negocieri cu oficialii grupării din Golf pentru rezilierea contractului. Dacă va reuși să-i convingă pe oficialii lui Al Gharafa să-l lase să plece gratis, Coman va putea semna imediat cu vechea sa echipă.

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Afacere de șase milioane de euro în 2024

Florinel Coman a părăsit-o pe FCSB în vara anului 2024, după un sezon în care a înscris 19 goluri și a oferit 11 pase decisive. Pentru transfer, Al Gharafa a fost de acord atunci să achite cinci milioane de euro în schimbul jucătorului.

Din cauza întârzierilor la plata sumei de transfer, FIFA a sancționat clubul qatarez cu o penalitate de un milion de euro. Astfel, în conturile grupării bucureștene au intrat, în total, șase milioane de euro.

Din păcate pentru Florinel Coman adaptarea la Al Gharafa a fost dificilă, jucătorul de bandă nereușind nici până astăzi să ajungă la forma care l-a dus în Golf. Din acest motiv, internaționalul român a solicitat în repetate rânduri conducerii să fie lăsat să plece.

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