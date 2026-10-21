Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Florinel Coman (28 de ani) este tot mai aproape de revenirea în SuperLiga, la doi ani și jumătate după plecarea în Qatar, la Al Gharafa. Potrivit Trumedia, FCSB s-a înțeles deja cu jucătorul discuțiile fiind „într-un stadiu avansat”.

Pentru ca mutarea să se oficializeze la începutul anului 2027, mai este nevoie de un singur pas. Fotbalistul poartă în prezent negocieri cu oficialii grupării din Golf pentru rezilierea contractului. Dacă va reuși să-i convingă pe oficialii lui Al Gharafa să-l lase să plece gratis, Coman va putea semna imediat cu vechea sa echipă.