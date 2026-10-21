GALERIE FOTO Calificare la Turneul Campioanelor? Sorana Cîrstea, în mijlocul unui scenariu care a devenit posibil

Calificare la Turneul Campioanelor? Sorana Cîrstea, în mijlocul unui scenariu care a devenit posibil Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea, avantajată de abandonul Igăi Swiatek, ar putea beneficia de încă o șansă la Turneul Campioanelor.

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Sorana Cîrstea (36 de ani) poate spera la o calificare in-extremis la Turneul Campioanelor din 2026, programat la Indian Wells, California, în săptămâna 7 - 14 noiembrie.

Deși calificarea directă a ieșit din calcule, cea mai bună jucătoare de tenis a României mai poate spera la un loc de rezervă în competiția care adună cele mai bune zece sportive ale anului, în WTA.

Sorana Cîrstea speră să fie una dintre cele două rezerve care merg la Indian Wells

Șansele de calificare avute de Sorana Cîrstea au crescut în urma anunțului făcut de poloneza Iga Swiatek, care și-a exprimat public intenția de a-și încheia devreme stagiunea 2026. Multipla campioană de Grand Slam nu va mai juca vreun alt turneu, în ultimele săptămâni ale stagiunii actuale, din dorința de a-și prioritiza refacerea fizică și psihică înaintea sezonului următor.

În acest context, Sorana Cîrstea intră în luptă cu un complet de șapte jucătoare, între care Diana Shnaider, Belinda Bencic și Alexandra Eala, pentru ultimul loc de rezervă.

Cîrstea ar putea avea șanse reale pentru locul în cauză dacă Elina Svitolina - aflată în prim-plan, în această săptămână, dar nu din motive sportive, ci în urma anunțului divorțului de Gael Monfils - ar urma să decidă să absenteze de la întrecerea din SUA.

Dacă această situație se va materializa, Cîrstea va lupta, în ultimele două turnee pe care le va disputa - la Tokyo și Hong Kong - cu un total de alte șapte jucătoare, pentru cele două poziții de rezervă la Turneul Campioanelor.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea us open 2026 2
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Sorana cirstea
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Opt jucătoare luptă pentru cele două locuri de rezervă

Concret, Sorana Cîrstea are o șansă în plus față de cinci dintre oponente, având un turneu în plus de jucat, la Hong Kong, întrecere la care s-au mai înscris doar Shnaider și Eala, dintre concurente.

Parcursuri lungi ale Soranei Cîrstea în capitala Japoniei și în Hong Kong o pot face să anuleze avantajul avut, la ora actuală, de Iva Jovic, Maja Chwalinska, Diana Shnaider, Elise Mertens și Victoria Mboko.

În momentul de față, Cîrstea are de recuperat 545 de puncte până la „fruntașa” acestui pluton, Iva Jovic, și 369 până la Maja Chwalinska, jucătoarea care ocupă poziția de ultimă rezervă calificată, în scenariul prezentat mai sus.

Cum arată cursa pentru locurile de rezervă la Turneul Campioanelor

  • Iva Jovic, 2931 de puncte
  • Maja Chwalinska, 2755 de puncte
  • Diana Shnaider, 2613 puncte
  • Elise Mertens, 2540 de puncte
  • Victoria Mboko, 2393 de puncte
  • Sorana Cîrstea, 2386 de puncte
  • Naomi Osaka, 2297 de puncte
  • Belinda Bencic, 2222 de puncte
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