Sorana Cîrstea (36 de ani) poate spera la o calificare in-extremis la Turneul Campioanelor din 2026, programat la Indian Wells, California, în săptămâna 7 - 14 noiembrie.

Deși calificarea directă a ieșit din calcule, cea mai bună jucătoare de tenis a României mai poate spera la un loc de rezervă în competiția care adună cele mai bune zece sportive ale anului, în WTA.

Sorana Cîrstea speră să fie una dintre cele două rezerve care merg la Indian Wells

Șansele de calificare avute de Sorana Cîrstea au crescut în urma anunțului făcut de poloneza Iga Swiatek, care și-a exprimat public intenția de a-și încheia devreme stagiunea 2026. Multipla campioană de Grand Slam nu va mai juca vreun alt turneu, în ultimele săptămâni ale stagiunii actuale, din dorința de a-și prioritiza refacerea fizică și psihică înaintea sezonului următor.

În acest context, Sorana Cîrstea intră în luptă cu un complet de șapte jucătoare, între care Diana Shnaider, Belinda Bencic și Alexandra Eala, pentru ultimul loc de rezervă.

Cîrstea ar putea avea șanse reale pentru locul în cauză dacă Elina Svitolina - aflată în prim-plan, în această săptămână, dar nu din motive sportive, ci în urma anunțului divorțului de Gael Monfils - ar urma să decidă să absenteze de la întrecerea din SUA.

Dacă această situație se va materializa, Cîrstea va lupta, în ultimele două turnee pe care le va disputa - la Tokyo și Hong Kong - cu un total de alte șapte jucătoare, pentru cele două poziții de rezervă la Turneul Campioanelor.