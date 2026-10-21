Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a pierdut două din cele trei meciuri bifate după US Open, turneu de mare șlem urmat de o pauză în care jucătoarea din România a încercat o recuperare fizică, în partea finală a unui sezon în care a depășit borna de 40 de victorii, în WTA.

Pentru prima dată în două decenii de activitate în circuitul profesionist, Sorana Cîrstea a ajuns la 40 de succese într-un sezon, un prag atins de jucătoarele de elită, obișnuite cu aerul rarefiat al top 20 mondial.

Cine ar putea refuza? Sorana Cîrstea a ajuns la peste $2,3 millioane câștigate în 2026

Calificată în premieră în top 15 WTA, în 2026, Sorana Cîrstea a avut satisfacții sportive și financiare ca în niciun alt sezon.

La 36 de ani, Cîrstea a ieșit campioană la Cluj-Napoca, a învins numărul unu mondial - chiar de la 0-1 la seturi - și a reușit o calificare în sferturile unui turneu de mare șlem, pentru a treia oară în carieră.

În linie cu rezultatele sportive au venit și premiile financiare. Deși învinsă de Sara Bejlek, scor 7-6, 6-4, în optimile turneului WTA 500 de la Ningbo, Cîrstea a mai adăugat $17,795 la totalul de $2,308,913, calculat de oficialii circuitului înaintea startului acestei întreceri.