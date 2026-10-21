GALERIE FOTO Retragerea, o greșeală? Sorana Cîrstea, pusă pe gânduri de ultimul raport publicat de WTA

Retragerea, o greșeală? Sorana Cîrstea, pusă pe gânduri de ultimul raport publicat de WTA Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea intră în fereastra decisivă în care va trebui să hotărască ce va face în 2027.

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Sorana CirsteaTenis WTAretragerepremii financiare
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a pierdut două din cele trei meciuri bifate după US Open, turneu de mare șlem urmat de o pauză în care jucătoarea din România a încercat o recuperare fizică, în partea finală a unui sezon în care a depășit borna de 40 de victorii, în WTA.

Pentru prima dată în două decenii de activitate în circuitul profesionist, Sorana Cîrstea a ajuns la 40 de succese într-un sezon, un prag atins de jucătoarele de elită, obișnuite cu aerul rarefiat al top 20 mondial.

Cine ar putea refuza? Sorana Cîrstea a ajuns la peste $2,3 millioane câștigate în 2026

Calificată în premieră în top 15 WTA, în 2026, Sorana Cîrstea a avut satisfacții sportive și financiare ca în niciun alt sezon.

La 36 de ani, Cîrstea a ieșit campioană la Cluj-Napoca, a învins numărul unu mondial - chiar de la 0-1 la seturi - și a reușit o calificare în sferturile unui turneu de mare șlem, pentru a treia oară în carieră.

În linie cu rezultatele sportive au venit și premiile financiare. Deși învinsă de Sara Bejlek, scor 7-6, 6-4, în optimile turneului WTA 500 de la Ningbo, Cîrstea a mai adăugat $17,795 la totalul de $2,308,913, calculat de oficialii circuitului înaintea startului acestei întreceri.

Sorana Cîrstea

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Sorana cirstea
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Peste $1,2 milioane, în conturile Soranei Cîrstea, după taxe

Astfel, înainte de finalul lunii octombrie, cu două turnee rămase de jucat în 2026 - atât timp cât nu va prinde nici măcar loc de rezervă în Turneul Campioanelor -, la Tokyo și Hong Kong, Sorana Cîrstea ajunge la un bilanț neverosimil: $2,326,708 câștigate exclusiv din tenis, în primele zece luni ale anului 2026.

Suma netă, ajunsă în conturile Soranei Cîrstea este mai mică, taxele oscilând, în medie, între 20-45% din premiile prezentate oficial.

Într-un calcul rezervat, Sorana Cîrstea a rămas cu 55% din totalitatea premiilor obținute în 2026, prin urmare știe că s-a îmbogățit cu $1,279,689 doar din performanțele semnate pe terenurile de tenis.

Din acest context financiar, în care Sorana Cîrstea a reușit să își apropie peste un milion de dolari, prin rezultatele semnate la 36 de ani, devine dificil de înțeles situația în care cea mai bună jucătoare a României va alege să nu își continue cariera în circuitul WTA, în 2027.

Suma nu include veniturile pe care Sorana Cîrstea le poate acumula, ca jucătoare cu statut consacrat în top 30 mondial, din contracte publicitare.

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