Starul Barcelonei i-a șocat după PSG - Barcelona 4-2: „Mărturisirea ciudată”

Starul Barcelonei i-a șocat după PSG - Barcelona 4-2: „Mărturisirea ciudată” Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre jucătorii Barcelonei a făcut o dezvăluire neașteptată după meciul cu PSG din Champions League.

TAGS:
BarcelonaPSGChampions LeagueAnthony Gordon
Din articol

PSG s-a impus în fața Barcelonei, scor 4-2, într-un meci din runda a treia a fazei ligii din Champions League, jucat pe teren propriu.

Parizienii au înscris prin Doue (38'), Hernandez (72'), Vitinha (81') și Fabian Ruiz (86'), în timp ce catalanii au marcat prin Espart (55') și Lamine Yamal (79') 

Catalanii, despre „mărturisirea ciudată” a lui Anthony Gordon după înfrângerea cu PSG 

Anthony Gordon a fost unul dintre jucătorii trimiși din primul minut de Hansi Flick în partida de la Paris, iar după meci a oferit declarații legate de felul în care s-a desfășurat partida.

Englezul a mărturisit că s-a simțit obosit după primele zece minute de joc, din cauza ritmului impus de cele două formații.

Catalanii de la Mundo Deportivo s-au arătat surprinși de acest aspect și au titrat „Mărturisirea ciudată a lui Anthony Gordon după PSG - Barça”.

  • Psg barcelona 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„A fost haotic. Am fost foarte obosit în primele zece minute și am devenit din ce în ce mai obosit pe măsură ce meciul a avansat, dar este un meci important. Aș prefera să joc în acest stil pentru că știu că este captivant și există mai multe șanse. Știu că este un meci bun pentru spectatori, dar da, sunt extrem de obosit”, a spus Anthony Gordon, imediat după fluierul final al partidei de la Paris.

Fotbalistul englez adus de la Newcastle în această vară pentru 80 de milioane de euro are două goluri și cinci pase decisive în 11 partide jucate pentru Barcelona în acest sezon.

80 de milioane de euro este cota lui Anthony Gordon, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
ARTICOLE PE SUBIECT
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
Aleksander Cimoscov, portarul român de la FC Barcelona. Cine este idolul său și incredibil cum a ajuns să joace între buturi
Aleksander Cimoscov, portarul român de la FC Barcelona. Cine este idolul său și incredibil cum a ajuns să joace între buturi
Cât va lipsi Ousmane Dembele după ce s-a „rupt” în PSG - Barcelona 4-2
Cât va lipsi Ousmane Dembele după ce s-a „rupt” în PSG - Barcelona 4-2
Noul "diamant" al fotbalului spaniol are doar 14 ani și nu este crescut de Barcelona sau Real Madrid
Noul "diamant" al fotbalului spaniol are doar 14 ani și nu este crescut de Barcelona sau Real Madrid
Lovitură sub centură pentru Barcelona! S-a „rupt” cu PSG și ratează El Clasico
Lovitură sub centură pentru Barcelona! S-a „rupt” cu PSG și ratează El Clasico
ULTIMELE STIRI
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Inter - Șahtior, de la 22:00, în Champions League. Cristi Chivu, obligat să câștige | ECHIPELE DE START
Inter - Șahtior, de la 22:00, în Champions League. Cristi Chivu, obligat să câștige | ECHIPELE DE START
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB

Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul

Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul

Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO

Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO



Recomandarile redactiei
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Ștefan Baiaram, chemat la psiholog de oficialul FRF: „Se rezolvă ușor”
Ștefan Baiaram, chemat la psiholog de oficialul FRF: „Se rezolvă ușor”
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
CITESTE SI
A primit din greșeală peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce recompensă i-a oferit banca după ce a returnat banii

stirileprotv A primit din greșeală peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce recompensă i-a oferit banca după ce a returnat banii

MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. Protestele transportatorilor pot provoca blocaje în trafic. FOTO

stirileprotv MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. Protestele transportatorilor pot provoca blocaje în trafic. FOTO

Alertă de securitate cibernetică în Europa. Mai multe site-uri guvernamentale din Franța, Olanda și Finlanda, scoase offline

stirileprotv Alertă de securitate cibernetică în Europa. Mai multe site-uri guvernamentale din Franța, Olanda și Finlanda, scoase offline

Satul în care mai trăiesc doar trei familii, iar o biserică s-a vândut pentru jumătate de dolar. „Odinioară, era o localitate plină de viață”

stirileprotv Satul în care mai trăiesc doar trei familii, iar o biserică s-a vândut pentru jumătate de dolar. „Odinioară, era o localitate plină de viață”

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!