Starul Barcelonei i-a șocat după PSG - Barcelona 4-2: „Mărturisirea ciudată”

PSG s-a impus în fața Barcelonei, scor 4-2, într-un meci din runda a treia a fazei ligii din Champions League, jucat pe teren propriu.

Parizienii au înscris prin Doue (38'), Hernandez (72'), Vitinha (81') și Fabian Ruiz (86'), în timp ce catalanii au marcat prin Espart (55') și Lamine Yamal (79')

Catalanii, despre „mărturisirea ciudată” a lui Anthony Gordon după înfrângerea cu PSG

Anthony Gordon a fost unul dintre jucătorii trimiși din primul minut de Hansi Flick în partida de la Paris, iar după meci a oferit declarații legate de felul în care s-a desfășurat partida.

Englezul a mărturisit că s-a simțit obosit după primele zece minute de joc, din cauza ritmului impus de cele două formații.

Catalanii de la Mundo Deportivo s-au arătat surprinși de acest aspect și au titrat „Mărturisirea ciudată a lui Anthony Gordon după PSG - Barça”.