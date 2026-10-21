După 2-2 contra lui FC Argeș, în ultima etapă, au apărut numeroase informații potrivit cărora Cristiano Bergodi ar vrea să demisioneze, iar U Cluj ar avea pregătite două variante de top, Edi Iordănescu și Mirel Rădoi.

Radu Constantea: "Continuăm cu Bergodi. Am avut o întâlnire cu el"

U Cluj respinge însă categoric această variantă. Președintele Radu Constantea susține că nu s-a pus problema plecării lui Bergodi și că italianul va rămâne la echipă, în această perioadă pregătindu-se deja strategia pentru fereastra de transferuri din iarnă.

Constantea a anunțat și "obiectivul minimal" din acest sezon al Universității Cluj - accederea în play-off.

"Nu s-a gândit să plece. N-am avut nicio discuție legată de plecare. Am avut o întâlnire cu el, ieri. Am discutat despre situația echipei, despre ceea ce ar putea îmbunătăți în iarnă. Știrile respective (n.r - despre plecarea lui Bergodi) nu aveau neapărat surse extrem de credibile.

Respectivele nume (n.r - Edi Iordănescu și Mirel Rădoi) au mai apărut și acum o lună, dar nu s-a pus problema să avem o discuție în care să ne strângem mâna cu Cristiano Bergodi. Continuăm împreună și sperăm să acumulăm cât mai multe puncte până la final de an și să ne atingem obiectivul minimal, acela de a intra în play-off", a spus Radu Constantea, miercuri, într-o intervenție la emisiunea VOYO Sport Live.

U Cluj ocupă locul 5 după 12 etape, cu 19 puncte, 10 sub liderul Dinamo. Pentru echipa lui Cristiano Bergodi urmează meciul cu Corvinul Hunedoara, vineri, de la 21:00.