VIDEO EXCLUSIV Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul

Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul Superliga
SPORT.RO
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U Cluj a adunat un singur punct în ultimele două etape, iar scaunul lui Cristiano Bergodi părea că se clatină.

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După 2-2 contra lui FC Argeș, în ultima etapă, au apărut numeroase informații potrivit cărora Cristiano Bergodi ar vrea să demisioneze, iar U Cluj ar avea pregătite două variante de top, Edi Iordănescu și Mirel Rădoi.

Radu Constantea: "Continuăm cu Bergodi. Am avut o întâlnire cu el"

U Cluj respinge însă categoric această variantă. Președintele Radu Constantea susține că nu s-a pus problema plecării lui Bergodi și că italianul va rămâne la echipă, în această perioadă pregătindu-se deja strategia pentru fereastra de transferuri din iarnă.

Constantea a anunțat și "obiectivul minimal" din acest sezon al Universității Cluj - accederea în play-off.

"Nu s-a gândit să plece. N-am avut nicio discuție legată de plecare. Am avut o întâlnire cu el, ieri. Am discutat despre situația echipei, despre ceea ce ar putea îmbunătăți în iarnă. Știrile respective (n.r - despre plecarea lui Bergodi) nu aveau neapărat surse extrem de credibile.

Respectivele nume (n.r - Edi Iordănescu și Mirel Rădoi) au mai apărut și acum o lună, dar nu s-a pus problema să avem o discuție în care să ne strângem mâna cu Cristiano Bergodi. Continuăm împreună și sperăm să acumulăm cât mai multe puncte până la final de an și să ne atingem obiectivul minimal, acela de a intra în play-off", a spus Radu Constantea, miercuri, într-o intervenție la emisiunea VOYO Sport Live.

U Cluj ocupă locul 5 după 12 etape, cu 19 puncte, 10 sub liderul Dinamo. Pentru echipa lui Cristiano Bergodi urmează meciul cu Corvinul Hunedoara, vineri, de la 21:00.

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Cristiano Bergodi nu s-a prezentat la flash-interviu după egalul cu FC Argeș

Italianului i s-a făcut rău, iar la flash-interviu i-a luat locul Eugeniu Cebotaru. Secundul lui Cristiano Bergodi și-a prezentat scuzele, însă forma slabă a echipei a dus la o stare de tristețe și astfel că antrenorul principal a preferat să nu se prezinte în fața jurnaliștilor. Totodată, Cebotaru a recunoscut că sunt probleme în cadrul echipei.

„Vreau să transmit scuze că Cristiano Bergodi nu este prezent la interviu, chiar nu se simte bine. Se simte puțin așa mai rău. Evident, s-a acumulat puțină tristețe pentru că le-a transmis băieților că un alt rezultat decât victoria ar fi un eșec.

De aici vine această supărare, chiar ne-am dorit azi. Am avut șansa să urcăm în clasament, dorința a fost mare, dar rezultatul este dezamăgitor pentru noi”, a spus Cebotaru, la flash-interviu.

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