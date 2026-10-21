FCSB a legat două victorii consecutive după revenirea lui Laurențiu Reghecampf, însă ambele au fost la limită: 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu FC Voluntari. De partea cealaltă, Rapid a câștigat ultimele 5 meciuri din Superliga și ocupă locul 2, la două puncte în spatele liderului Dinamo.

Mihai Stoica, înainte de FCSB - Rapid: "Avem un lot superior"

Deși Rapid e pe 2 și are 9 puncte avans, Mihai Stoica este de părere că tot FCSB are "un lot mult superior", luând în calcul bugetele cluburilor și salariile pe care le încasează jucătorii.

"Nu sunt deloc temperat. Sunt foarte optimist. Mă bazez pe faptul că 'non c'è due senza tre' (n.r - nu există două fără trei). Nu este singurul argument. Mai sunt și altele, pe care o să le păstrez și o să le spun după meci, dacă o să iasă bine.

Consider că avem un lot mult superior Rapidului. Luați în considerare că din 1992 doar asta fac. Valoarea unui club este dată, la momentul acesta, de bugetul clubului respectiv. Când scoți o echipă care are un buget mult mai mare decât al tău, se spune că ai făcut o surpriză.

Nu știu exact salariile Rapidului, dar cred că suntem superiori. Celelalte cheltuieli sunt sensibil egale", a spus Mihai Stoica, miercuri, la Prima Sport.

Record de asistență la FCSB - Rapid?

Oficialul de la FCSB anticipează că la derby-ul cu Rapid se va stabili un nou record de asistență în acest sezon de Superliga. În prezent, pe primul loc se află confruntarea Universitatea Craiova - FCSB 5-0, la care au asistat 27.696 spectatori.

"Peste 30.000 de spectatori. Colegii mei se așteptau la la 26.000-27.000. De regulă, acestea sunt calculele la un meci cu Rapid. Nu este în play-off, nu are o miză extraordinară și se joacă sâmbătă seara, ceea ce este diferit de un meci duminică seara. Sunt mulți care pleacă și se întorc duminică", a mai spus Mihai Stoica.