Așteptat să semneze, Nicolae Stanciu s-a pronunțat: "Unici! Ei sunt cei mai buni"

Așteptat să semneze, Nicolae Stanciu s-a pronunțat: &quot;Unici! Ei sunt cei mai buni&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu (33 de ani) este așteptat înapoi în Superliga într-o perioadă în care se bucură de o apreciere extraordinară în China.

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Nicolae StanciuChinaDalian Yingbo
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La fel ca la precedenta experiență din China, Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai buni jucători ai campionatului. Mijlocașul a ajuns la 10 goluri și 4 assist-uri în 25 de etape, iar Dalian Yingbo ocupă locul secund cu două runde rămase de disputat.

Nicolae Stanciu, uimit de atmosfera din China: "Am fost atât de emoționat încât nu mai puteam vorbi"

Miercuri, Nicolae Stanciu a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al etapei cu numărul 22, atunci când Dalian Yingbo a câștigat derby-ul de pe teren propriu cu Liaoning Tieren, scor 1-0. Mijlocașul român reușea atunci unicul gol, iar fanii afișau o scenografie impresionantă dedicată lui Stanciu.

Cu ocazia primirii acestui trofeu, Nicolae Stanciu a acordat un interviu în China, iar mijlocașul s-a arătat impresionat de fanii lui Dalian Yingbo și de atmosfera pe care o realizează la meciuriel de acasă.

"Cred că derby-ul (n.r - cu Liaoning Tieren) este cel mai important meci al întregului sezon. Pentru noi, jucătorii, este extraordinar că am câștigat ambele derby-uri din acest an. Atmosfera unui derby este unică.

Am aflat cu doar câteva ore înaintea meciului despre acea scenografie care mi-a fost dedicată și chiar nu mă așteptam. Când am văzut scenografia, am fost atât de emoționat încât nu mai puteam vorbi. Le mulțumesc suporterilor lui Dalian pentru tot ce au făcut pentru mine. Nu voi uita niciodată. Sperăm să-i răsplătim prin rezultate bune în acest sezon și să le aducem bucurie", a spus Nicolae Stanciu, în interviul acordat platformei chineze Migu Video.

Stanciu a fost rugat ulterior să facă o comparație între atmosfera de pe stadioanele din top 5 campionate ele Europei și cea din China. 

"Există unele asemănări, dar, pentru mine personal, atmosfera de pe stadionul lui Dalian este unică. Fanii de aici sunt cei mai buni. Întregul stadion creează o atmosferă incredibilă. Este un oraș înnebunit după fotbal. Nu am mai văzut niciodată așa ceva", a explicat Stanciu.

Scenografia dedicată lui Nicolae Stanciu în China

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U Cluj așteaptă răspunsul lui Stanciu

Rămâne acum de văzut dacă Nicolae Stanciu va alege să rămână în China, în cazul în care Dalian Yingbo îi va propune prelungirea. Mijlocașul mai este dorit de FCSB și U Cluj, iar Radu Constantea, președintele ardelenilor, a vorbit azi la VOYO Sport Live despre această variantă.

"Avem discuții avansate cu Stanciu, dar încă nu putem spune nimic concret. Așteptăm decizia lui finală, aceasta urmând a fi luată în perioada următoare. Mai are două meciuri de disputat în China și cred că, după aceste două meciuri, vom avea un răspuns final.

Îmi e greu să fac o predicție. E clar că vom avea o șansă importantă dacă va lua în considerare o ofertă din țară. Cred că încă analizează, sau are discuții cu cei din China. Probabil că va lua o decizie finală la sfârșitul campionatului", a declarat Radu Constantea la VOYO Sport Live.

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