Așteptat să semneze, Nicolae Stanciu s-a pronunțat: "Unici! Ei sunt cei mai buni"

La fel ca la precedenta experiență din China, Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai buni jucători ai campionatului. Mijlocașul a ajuns la 10 goluri și 4 assist-uri în 25 de etape, iar Dalian Yingbo ocupă locul secund cu două runde rămase de disputat.

Nicolae Stanciu, uimit de atmosfera din China: "Am fost atât de emoționat încât nu mai puteam vorbi"

Miercuri, Nicolae Stanciu a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al etapei cu numărul 22, atunci când Dalian Yingbo a câștigat derby-ul de pe teren propriu cu Liaoning Tieren, scor 1-0. Mijlocașul român reușea atunci unicul gol, iar fanii afișau o scenografie impresionantă dedicată lui Stanciu.

Cu ocazia primirii acestui trofeu, Nicolae Stanciu a acordat un interviu în China, iar mijlocașul s-a arătat impresionat de fanii lui Dalian Yingbo și de atmosfera pe care o realizează la meciuriel de acasă.

"Cred că derby-ul (n.r - cu Liaoning Tieren) este cel mai important meci al întregului sezon. Pentru noi, jucătorii, este extraordinar că am câștigat ambele derby-uri din acest an. Atmosfera unui derby este unică.

Am aflat cu doar câteva ore înaintea meciului despre acea scenografie care mi-a fost dedicată și chiar nu mă așteptam. Când am văzut scenografia, am fost atât de emoționat încât nu mai puteam vorbi. Le mulțumesc suporterilor lui Dalian pentru tot ce au făcut pentru mine. Nu voi uita niciodată. Sperăm să-i răsplătim prin rezultate bune în acest sezon și să le aducem bucurie", a spus Nicolae Stanciu, în interviul acordat platformei chineze Migu Video.