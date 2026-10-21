Sepsi OSK se confruntă cu probleme financiare, după ce sponsorii s-au retras, iar clubul din Sfântu Gheorghe trebuie să găsească noi surse de finanțare.

Laszlo Dioszegi, patronul formației, a anunțat că echipa are asigurate fondurile pentru încă o lună, dar susține că nu există datorii la salarii sau prime.

„Cu finanțele nu stăm bine deloc. Ieri am plătit, suntem la zi cu salariile, cu primele, nu avem nicio datorie la nimeni. Luna viitoare avem să plătim, iar apoi trebuie să lucrăm absolut toți de la club, cei care au funcții de administrație, să aducem investitori, să facem contracte de sponsorizare, este momentul”, a declarat Dioszegi, potrivit Sport Total FM.

Dioszegi: „Eu știu sigur că vom supraviețui”

Conducătorul lui Sepsi susține că retragerea sponsorilor este un fenomen mai larg, pe fondul incertitudinii economice. Acesta a remarcat inclusiv scăderea interesului companiilor din industria pariurilor pentru sponsorizarea echipelor de fotbal.

„E o chestie economică, nici în România nu mai găsești sponsori, nici măcar casele de pariuri nu mai vin ca înainte. Eu am avut o idee, probabil prostească, nu am vrut cu vicii, jocuri de noroc, băuturi alcoolice. Nu am vrut să fiu părtaș”, a explicat patronul covăsnenilor.

Patronul a vorbit și despre nivelul salariilor de la club. Sepsi are un plafon de 10.000 de euro pe lună pentru un jucător, dar Dioszegi consideră că suma este ridicată pentru o echipă cu resurse limitate. El a amintit că, la prima promovare în Superliga, salariile maxime erau de 4.000-5.000 de euro.

În ciuda dificultăților, Dioszegi este optimist și speră să atragă un investitor important. Acesta a invocat infrastructura clubului, care dispune de un stadion și trei terenuri de antrenament.

„Noi avem un plafon salarial, 10.000. Ștefănescu ne-a vizitat în vară, dar nu am putut să îl aducem, el are deja o cotă, nu am reușit să îl convingem. Eu cred că e mare și plafonul ăsta. Eu mă refer la echipele mai mici, un 6.000 de euro este suficient pentru jucători și să dublez prima. Atunci jucătorul știe că trebuie să facă orice poate 90 de minute ca să ia bani mai mulți.

La 10.000 sunt mulțumiți, nu mai trag așa tare. Noi, când am intrat în prima ligă, salariul era de 4.000-5.000 de euro maximum. Acum euro s-a dus în sus, salariile s-au și dublat, iar eu trebuie să aduc de acasă. Eu știu sigur că vom supraviețui, vom aduce sponsori. Avem stadion de 30 de milioane de euro, 3 terenuri de antrenament, nu cred că nu putem găsi un investitor puternic”, a spus acesta.

Sepsi ocupă locul 12 în Superliga, cu 14 puncte după 12 etape. Formația pregătită de Ovidiu Burcă vine după înfrângerea cu UTA Arad, scor 0-1, iar luni, 26 octombrie, va primi vizita campioanei Universitatea Craiova, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.