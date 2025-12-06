NEWS ALERT Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis: ”Nu e ușor să spui 'adio'”

Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis: "Nu e ușor să spui adio"
Sorana Cîrstea și-a surprins fanii pe rețelele de socializare cu ultimul său anunțul.

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.

„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. 

Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis

Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. 

Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui „adio”. Deocamdată, însă, nu este un rămas bun, ci un „ne vedem încă o dată”. Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătăţesc, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor şi să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă şi în condiţiile mele. 

Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit şi m-a învăţat. Acest sport i-a permis unei fetiţe de 4 ani, care ţinea racheta pentru prima dată, să-şi trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat. 

Aştept cu nerăbdare să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulţumesc, tenis, îţi voi rămâne veşnic datoare Ne vedem în 2026 şi vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul vostru necondiţionat!”, a scris sportiva pe Instagram.

În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea are în palmares trei titluri WTA la simplu, la Taşkent în 2008, la Istanbul în 2021 şi la Cleveland în 2025. 

Sorana Cîrstea se află pe locul 43 în clasamentul WTA, iar cel mai bun loc ocupat a fost 21, în anul 2013.

