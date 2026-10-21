Nsimba, din nou în primul „11” al Universității Craiova?! Filipe Coelho surprinde: „M-am decis”

Steven Nsimba este unul dintre artizanii titlului câștigat de Universitatea Craiova. Atacantul a impresionat în primul sezon în Bănie, dar în actuala stagiune a apărut rar pe teren.

Filipe Coelho, discurs echilibrat înainte de meciul cu Inter d’Escaldes

Universitatea Craiova este singura echipă din SuperLiga încă angrenată în cupele europene. Oltenii au debutat cu dreptul în faza principală din UEFA Conference League, campioana României remizând cu Getafe, scor 1-1.

Pentru „Știința” urmează meciul cu Inter d’Escaldes. În conferința de presă premergătoare meciului din Andorra, Filipe Coelho a ținut să amintească că nu va fi un meci ușor, în ciuda diferenței cotelor de piață.

„E un meci foarte important pentru noi, contra unei echipe bune, pe care o respectăm și a ajuns aici înseamnă că a meritat. Jucăm în deplasare și dacă ne uităm în prima etapă din Conference League, doar două echipe au câștigat în deplasare.

Nu e important trecutul, nu contează ce au făcut celelalte echipe din România aici, cum nu e important nici ce am făcut noi cu Getafe, nu ne va ajuta cu nimic mâine. Trebuie să arătăm pe teren aceeași ambiție, să fim uniți și să-i facem mândri pe fani, să reprezentăm orașul cu cinste.

Dacă vom pierde, va fi vina mea. Altitudinea este cea care este, trebuie să ne adaptăm, am venit aici cu două zile înainte, terenul este perfect, așa că dacă nu vom câștiga, este responsabilitatea mea. Sunt câțiva jucători ai lor care pot dezechilibra jocul prin calitatea lor, dar echipa este cea care contează și este o echipă foarte bună, care știe ce trebuie să facă în toate momentele jocului”, a declarat Filipe Coelho.