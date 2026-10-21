Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB

Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB Stranieri
SPORT.RO
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Florin Tănase (31 de ani) a semnat cu Omonia Nicosia la începutul lunii septembrie, însă până în prezent nu a reușit să impresioneze.

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Tănase a strâns până acum doar două meciuri ca titular și a înscris un gol în campionatul Ciprului. În cupele europene a beneficiat de un număr limitat de minute, antrenorul Henning Berg părând să îl vadă pe fostul căpitan de la FCSB mai degrabă ca o variantă de rezervă.

Florin Tănase lasă de dorit în Cipru: "departe de cea mai bună formă a sa. Se așteaptă mai mult"

La începutul acestei săptămâni, Tănase a fost titular în meciul de campionat dintre Omonia și Olympiacos, scor 2-2. Mijlocașul a jucat 68 de minute și a ratat o mare ocazie din postura de unu contra unu cu portarul.

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Presa cipriotă i-a dedicat un material amplu lui Tănase după ultimul meci, concluzia fiind că fostul căpitan de la FCSB lasă de dorit. "Se așteaptă mai mult de la Tănase", a titrat Sportime.

"Mijlocașul român a venit la Omonia cu mari speranțe și așteptări. CV-ul său și, mai ales, evoluțiile de până acum, încununate de cifrele înregistrate anul trecut la FCSB, îl recomandau drept un jucător capabil să facă o diferență uriașă. Deocamdată însă, este departe de cea mai bună formă a sa", au scris ciprioții.

Deși consideră că Tănase "nu e deloc un jucător rău și are calități excelente și un control bun al mingii", ciprioții susțin că "atitudinea lui de pe teren și faptul că nu poate ține pasul cu colegii arată că nu s-a adaptat încă pe deplin".

Publicația cipriotă a adus în discuție și ultimul meci jucat de Florin Tănase la Omonia.

"La meciul cu Olympiacos, Omonia a avut probleme pe partea de creație în prima repriză. Toată lumea se aștepta ca Tănase să fie cel care ia inițiativa și să împingă echipa în atac. Totuși, nu a reușit asta, pierzând adesea mingile avute", a mai scris sursa citată.

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