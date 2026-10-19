Drum liber spre sferturi: următoarea adversară a Soranei Cîrstea în turneul WTA de la Ningbo

Drum liber spre sferturi: următoarea adversară a Soranei Cîrstea în turneul WTA de la Ningbo Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea, mobilizare, după înfrângerea șocantă de la Wuhan.

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Din articol

Sorana Cîrstea a absorbit pe de-a-ntregul șocul suferit la Wuhan, unde a pierdut, deși a condus cu 1-0 la seturi, o confruntare cu Hanyu Guo, sportivă clasată pe locul 240 al ierarhiei WTA, în momentul desfășurării confruntării.

Cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, a părut că și-a grăbit decizia revenirii în circuit, însă același lucru nu a putut fi spus la Ningbo, o săptămână mai târziu.

Sorana Cîrstea, posibil meci dificil cu una dintre marile surprize ale circuitului WTA, din ultimii doi ani

Cîrstea a controlat partida cu Han Shi (177 WTA), disputată în șaisprezecimile turneului WTA 500 de la Ningbo, impunându-se în 76 de minute, scor 6-3, 6-2, prin cinci break-uri obținute, dintre care trei, în manșa a doua.

Sorana și-a pierdut o singură dată serva, în finalul primului set, dar a avut o prestație care îi permite să se gândească la prelungirea parcursului de la Ningbo, deși nici această adversară din China nu a fost intimidantă, din perspectiva clasamentului.

Sara Bejlek, favorită să fie următoarea adversară a Soranei Cîrstea, la Ningbo

În optimile de finală, Sorana Cîrstea va avea parte de un test mai dificil, urmând să joace împotriva Sarei Bejlek (32 WTA) ori Alyciei Parks (64 WTA).

Cehoaica Bejlek are numai 20 de ani și vine după un sezon 2025 în care a adunat 41 de victorii, cu una mai multe decât are Sorana Cîrstea acumulate în 2026, până acum.

Din punctul de vedere al clasamentului, Sorana Cîrstea va avea statut de favorită în optimile de finală ale competiției, indiferent de numele adversarei pe care o va întâlni.

Sorana Cîrstea

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Sorana Cîrstea a recuperat deja ce a pierdut

În clasamentul WTA, la actualizarea săptămânală, Sorana Cîrstea a coborât o poziție, însă a urcat-o înapoi, în urma acestei victorii, în ierarhia calculată în timp real.

Încă o victorie o poate trimite pe Sorana Cîrstea până pe locul 15 în configurația actualizată a clasamentului, poziție sinonimă cu cea mai înaltă ocupată în carieră vreodată.

Cîrstea, la o victorie de o posibilă revenire pe locul 15 WTA

În acest an, Sorana Cîrstea a atins faza sferturilor de finală în turneul de la Roland Garros, egalându-și astfel cea mai bună performanță atinsă în întrecerile de mare șlem.

Cîrstea a mai fost sfertfinalistă de Grand Slam la Roland Garros, în 2009, dar și la US Open, în 2023.

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