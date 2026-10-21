FOTO Vestea bună primită de Sorana Cîrstea, în ciuda eliminării suferite în optimile turneului WTA de la Ningbo

Vestea bună primită de Sorana Cîrstea, în ciuda eliminării suferite în optimile turneului WTA de la Ningbo Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, eșec în faza ultimelor 16 jucătoare, la Ningbo, China.

TAGS:
Sorana CirsteaSara BejlekTenis WTAWTA NingboChina
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a fost depășită în două seturi de Sara Bejlek (20 de ani, 32 WTA), în optimile de finală ale competiției WTA 500 de la Ningbo, China.

Una dintre promițătoarele jucătoare ale noii generații din Cehia s-a impus în două seturi, 7-6 (3), 6-4, după 120 de minute de joc.

Sorana Cîrstea, o zi mai slabă, în game-urile jucate pe propria servă

Tenacea stângace a reușit câte două break-uri per set, împotriva Soranei Cîrstea, și a fost mai lucidă atât în tiebreak-ul manșei întâi, cât și în setul secund, când a fructificat prima minge de meci procurată.

În ciuda înfrângerii, Sorana Cîrstea urcă un loc în clasamentul WTA actualizat, până pe a 16-a poziție a ierarhiei mondiale, pe care ar putea-o păstra pentru actualizarea săptămânală, dacă va beneficia de un joc pozitiv al rezultatelor.

Cea mai înaltă clasare a Soranei Cîrstea rămâne locul 15, ocupat în luna septembrie, o performanță care poate fi egalată sau chiar întrecută, în funcție de următoarele rezultate.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea
×
Sorana cirstea
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tokyo și Hong Kong pot rămâne ultimele turnee ale carierei pentru Sorana Cîrstea

Dacă nu va reveni asupra deciziei de a se retrage definitiv la finalul sezonului, Sorana Cîrstea a rămas cu doar două turnee de jucat, în circuitul WTA.

După două decenii de activitate în tenisul profesionist, Cîrstea se va deplasa din China în Japonia, pentru competiția WTA 500 din capitala Tokyo, programată în săptămâna 26 octombrie - 1 noiembrie.

Ultima prezență în carieră, în circuitul WTA, ar putea fi conturată la Hong Kong, în întrecerea de calibru WTA 250 fixată pentru săptămâna 2 - 8 noiembrie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șefa unui magazin din Spania, concediată după 8 ani pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere. Ce a decis instanța
Șefa unui magazin din Spania, concediată după 8 ani pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere. Ce a decis instanța
ULTIMELE STIRI
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”



Recomandarile redactiei
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League: „Fotbal de calitate!” + comparația cu Nadia Comăneci
Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League: „Fotbal de calitate!” + comparația cu Nadia Comăneci
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Adversară mai ușoară pentru Sorana Cîrstea, în turul doi la Wimbledon. Vestea uriașă primită înainte de meci
Adversară mai ușoară pentru Sorana Cîrstea, în turul doi la Wimbledon. Vestea uriașă primită înainte de meci
Sorana Cîrstea - Sara Bejlek 6-1, 7-6 (6). Românca merge în turul doi la Wimbledon
Sorana Cîrstea - Sara Bejlek 6-1, 7-6 (6). Românca merge în turul doi la Wimbledon
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

stirileprotv Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

stirileprotv Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

stirileprotv ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!