Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, este bolnav şi ar putea rata meciul cu Arsenal

Antrenorul Vincent Kompany are o infecţie virală şi ar putea rata meciul echipei Bayern Munchen cu Arsenal Londra, de miercuri, din Liga Campionilor.

Antrenorul belgian suferă de o infecţie virală care i-a provocat şi probleme la şold. Absent de la antrenamentul de luni şi de la ultima sesiune de marţi, el ar putea să-l lase din nou pe adjunctul său, Aaron Danks, să conducă echipa, la fel ca în deplasarea de la Paris din prima manşă a semifinalelor din sezonul trecut.

"Este foarte important ca el să se odihnească", a explicat acesta din urmă, conform news.ro, precizând că staff-ul evaluează situaţia de la o zi la alta.

Bayern trebuie să aştepte şi veşti despre Joshua Kimmich şi Manuel Neuer. Absent de la ultimul antrenament din motive personale, mijlocaşul german nu este sigur că va putea juca împotriva celor de la Arsenal.

La rândul său, portarul bavarez, care s-a întors la antrenamente luni după o accidentare la picior, nu are încă certitudine cu privire la participarea sa.

Bavarezii speră totuşi să poată conta pe jucătorii lor de bază pentru a-şi lua revanşa după înfrângerea cu 3-1 suferită la Londra în noiembrie 2025.

Rezultatele și marcatorii de marți din UCL

Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga 2-2

Au marcat: Oguz Aydin 4, Mason Greenwood 11, respectiv Lukas Provod 15, Pavel Kacor 90.

Sabah FK - Borussia Dortmund 1-2

Au marcat: Aden McCarthy 39, respectiv Serhou Guirassy 10, 53.

AS Roma - Slovan Bratislava 5-0

Au marcat: Mario Hermoso 21, Nahuel Molina 39, Niccolo Pisilli 52, Donyell Malen 58 - penalty.

FC Porto - PSV Eindhoven 0-1

A marcat: Guus Til 57.

Liverpool - Villarreal 4-3

Au marcat: Alexis Mac Allister 36, 65, Ronald Araujo 45+2, Florian Wirtz 69, respectiv Georges Mikautadze 4, Sergi Cardona 29, Tani Oluwaseyi 87.

Manchester City - AEK Atena 5-1

Au marcat: Elliot Anderson 12, Phil Foden 34, 65, 76, Rayan Cherki 57, respectiv Stavros Pilios 52.

Napoli - Bodo/Glimt 4-3

Au marcat: Matteo Politano 1, Scott McTominay 41, 75, Odin Bjoertuft (autogol) 88, respectiv Jens Petter Hauge 27, Andreas Helmersen 62, Sondre Brunstad Fet 90+4.

Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4-2

Au marcat: Desire Doue 38, Lucas Hernandez 72, Vitinha 81, Fabian Ruiz 87, respectiv Xavi Espart 55, Lamine Yamal 79.

VfB Stuttgart - Atletico Madrid 1-1

Au marcat: Jamie Leweling 36, respectiv Julian Alvarez 47.

Cartonaş roşu: Morten Hjulmand (Atletico) 64.

Clasamentul din Champions League