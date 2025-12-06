Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că englezii vor evolua într-o grupă dificilă la Cupa Mondială din 2026, el subliniind că startul împotriva Croaţiei va fi greu, relatează The Guardian.



Thomas Tuchel: ”Grupă dificilă”



“Grupă dificilă, start dificil [împotriva Croaţiei]”, a spus Tuchel pentru BBC. „Grupă dificilă cu Croaţia şi Ghana, două echipe obişnuite la Cupa Mondială şi două naţiuni mândre şi puternice.



Panama, nu ştiu prea multe despre Panama în acest moment, dar vom afla mai multe înainte de începerea turneului, desigur. În ceea ce mă priveşte, am experienţă doar în fotbalul de grupă în formatul Ligii Campionilor, iar modul de abordare a fost întotdeauna acela de a acorda cel mai mare respect şi de a ne concentra pe câştigarea grupei.



Pare întotdeauna dificil, ca şi grupa noastră actuală, dar suntem încrezători şi vom fi bine pregătiţi când vom ajunge acolo”.



Anglia va evolua la CM din 2026 în grupă cu Croaţia, Ghana şi Panama, scrie News.ro.

