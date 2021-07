"Iubesc mancarea romaneasca! Ce gateste bunica e mereu special." Emma Raducanu, declaratii geniale inaintea meciului cu Sorana Cirstea: "Parintii mei ma cred nebuna!"

Emma Raducanu, oponenta cu origini romanesti a Soranei Cirstea din turul 3 la Wimbledon isi viziteaza anual bunica de la Bucuresti.

Emma Raducanu este cea mai tanara jucatoare din Marea Britanie care ajunge in turul 3 la Wimbledon, de la Elena Baltacha in 2002. Nascuta in Canada din tata roman si mama chinezoaica, Emma Raducanu a intrat pentru prima oara pee teritoriul Angliei in 2004, pe cand avea doar 2 ani.

Parintii sai provin din familii cu istoric academic si lucreaza in finante, dar si-au dorit sa-i ofere fiicei lor un set divers de abilitati. Intai, Emma Raducanu a fost trimisa la balet, iar mai apoi, dupa cum povesteste pentru The Guardian, a facut calarie, inot, dans, baschet, schi, golf si chiar karting, intre 5-8 ani.

Ambitii scolare pe masura rezultatelor din tenis



Parintii au perceput-o pe Emma ca fiind o fire timida cand aceasta era copil, iar miile de ore petrecute facand sport par sa o fi ajutat in a-si dezvolta un spirit competitiv incredibil. La scoala, Emma nu se multumeste cu nimic mai putin de 10 la testele de matematica si economie de la Scoala Newstead din Orpington.

"Toata lumea crede ca sunt fanatica in legatura cu notele si ca mi-am pus ego-ul la bataie. De fapt, imi impun standarde inalte. Asta m-a ajutat sa ajung unde sunt in tenis si chiar si in rezultatele scolare. Parintii mei ma cred nebuna. Nu accept nicio nota mai mica decat 10.

Bunica Emmei Raducanu locuieste la Bucuresti si este vizitata de jucatoarea de tenis de cateva ori pe an. Intr-un interviu oferit Sky Sports, sportiva in varsta de 18 ani a marturisit ca este indragostita de bucataria romaneasca. "Iubesc mancarea, e incredibila, iar ce gateste bunica e mereu special," a spus Emma Raducanu.

Ce spune Emma Raducanu despre Sorana Cirstea



"Stiu ca a reusit lucruri grozave in cariera sa, iar pentru mine va fi un alt meci in care voi intra fara sa am ceva de pierdut. Vreau doar sa ma bucur de meci, sa rezist pe teren cat de mult timp pot. Asta e motivatia mea si vreau sa ies pe teren neavand nimic de pierdut. Publicul m-a sustinut enorm, vreau sa ii fac mandri pe cei care m-au sustinut in toti acesti ani," a declarat Emma Raducanu inaintea meciului din turul 3 cu Sorana Cirstea.

Sorana Cirstea vs. Emma Raducanu este primul meci al zilei de sambata, 3 iulie pe Terenul Nr. 1. Partida va incepe la ora 15:00 si va fi transmisa live text pe www.sport.ro.