România va fi prezentă la turneul final doar dacă va câștiga cele două meciuri de baraj. Primul este cu Turcia, pe 26 martie, iar apoi, dacă va ajunge în finala play-off-ului, tricolorii vor da de câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.



În cazul în care vom reuși performanța de a ajunge la Mondial după 28 de ani, vom face parte din Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay. O grupă accesibilă, având în vedere că ar fi fost adversari mult mai grei în toate cele trei urne.



Ce scriu americanii despre naționala României



În articolul dedicat adversarelor și posibilelor adversare de la turneul final de anul viitor, americanii au identificat șase ”jucători-cheie” în dreptul României: Ianis Hagi, Dennis Man, Andrei Rațiu, Ionuț Radu, Marius Marin și Darius Olaru.



”Cu două meciuri rămase de jucat în play-off-ul european, România speră să revină la Cupa Mondială pentru prima dată din 1998. Ultima întâlnire dintre SUA și România a fost în faza grupelor Cupei Mondiale din 1994, pe 26 iunie, la Pasadena, California. România a câștigat cu 1-0.



Cea mai bună clasare în ierarhia FIFA pentru România a fost în 1997, atunci când a ajuns pe locul trei, iar cel mai bun rezultat la Cupa Mondială a fost în 1994, când a ajuns în sferturile de finală.



Atacantul Dennis Man este, în prezent, coechipier cu atacantul american Ricardo Pepi la clubul olandez PSV Eindhoven”, a scris ussoccer.com.



Grupele pentru Cupa Mondială din 2026:

