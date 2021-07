LIVE DE LA 13:00 | Irina Begu joaca cu Iga Swiatek (9 WTA) pentru un loc in optimile turneului de la Wimbledon 

Irina Begu are sansa unei calificari in premiera in faza optimilor de finala ale turneului de la Wimbledon.

Calificata pentru a doua oara in turul 3 la Wimbledon, Irina Begu are sansa de a-si egala cea mai buna performanta atinsa intr-un turneu de mare slem, anume accederea in faza optimilor de finala, reusita semnata la Australian Open 2015 si la Roland Garros 2016.

Irina Begu (30 de ani, 79 WTA) o va avea ca oponenta in a treia runda competitionala a intrecerii de la Wimbledon pe Iga Swiatek, fosta campioana la Roland Garros, actualmente numar 9 WTA la doar 20 de ani.

Prima intalnire directa intre Iga Swiatek si Irina Begu se va desfasura vineri, 2 iulie incepand cu ora 13:00, fus orar romanesc, pe terenul 12. Castigatoarea va avea parte de o misiune complicata in optimile de finala, unde isi va masura fortele cu jucatoarea mai buna a meciului Ons Jabeur (24 WTA) vs. Garbine Muguruza (12 WTA).

Traseele parcurse de Irina Begu si Iga Swiatek pentru a ajunge in turul 3



Irina Begu a trecut in turul inaugural de americanca Katie Volynets (199 WTA), venita din calificari, scor 6-4, 7-5. A fost nevoie de reveniri miraculoase din partea romancei pentru a transa partida in minim de seturi, Begu intorcand scorul de la 2-4 in primul set si de la 0-4, in al doilea.

In turul secund, Irina Begu a facut surpriza si a trimis acasa ocupanta locului 30 mondial, Petra Martic, de care a trecut in 3 seturi, dupa 2 ore si jumatate de joc, scor 7-5, 6-7, 6-3. Begu a ratat doua mingi de meci in tiebreak-ul setului secund, incheiat 9-7 in favoarea jucatoarei din Croatia, dar nimic nu a tinut-o inapoi pe romanca in setul decisiv, in care a facut break-ul la 2-1 si l-a pastrat pana la finalul jocului.

De partea opusa a fileului, Iga Swiatek nu a cedat niciun set in meciurile disputate cu Su-Wei Hsieh si Vera Zvonareva, incheiate scor 6-4, 6-4, respectiv 6-1, 6-3.

Meciul Irinei Begu cu Iga Swiatek va fi transmis live text pe www.sport.ro.