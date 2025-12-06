Germania îşi asigurase primul bilet pentru sferturile de finală.
Ungaria a obţinut calificarea dramatic, după un egal cu Japonia, 26-26. La Rotterdam, Ungaria era condusă cu 20-14 când mai erau nouă minute de joc. Greta Marton a reuşit egalarea cu 50 de secunde înainte de final, după care maghiarele au rezistat ultimului atac.
Vicecampioana mondială Norvegia a surclasat Cehia cu 37-14, şase dintre golurile scandinavelor fiind reuşite de Anniken Wollik (SCM Râmnicu Vâlcea).
Danemarca a câştigat clar în faţa Elveţiei, cu 36-23, unul dintre goluri fiind marcat de Trine Ostergaard Jensen (CSM Bucureşti), iar altul de Anne Mette Hansen (CSM Bucureşti). Daphne Gautschi (SCM Râmnicu Vâlcea) a înscris un gol pentru învinse.
Brazilia a învins Angola cu 32-26, Larissa Fais Munhoz Araujo (Corona Braşov) reuşit 2 goluri pentru învingătoare. Pentru echipa africană au înscris Albertina Da Cruz Kassoma (CS Rapid Bucureşti) 3 goluri şi Helena Gilda Simao Paulo (CSM Târgu Jiu) 9.
Rezultatele înregistrate vineri
Grupa principală I
- Elveţia - Danemarca 23-36
- Japonia - Ungaria 26-26
- România - Senegal 37-17
Clasament:
- Danemarca 8 puncte
- Ungaria 7
- România 4
- Japonia 3
- Elveţia 2
- Senegal 0
Grupa principală a IV-a
- Cehia - Norvegia 14-37
- Suedia - Coreea de Sud 32-27
- Angola - Brazilia 26-32
Clasament:
- Norvegia 8 puncte
- Brazilia 8
- Suedia 4
- Angola 4
- Coreea de Sud 0
- Cehia 0
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.