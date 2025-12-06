Germania îşi asigurase primul bilet pentru sferturile de finală.

Ungaria a obţinut calificarea dramatic, după un egal cu Japonia, 26-26. La Rotterdam, Ungaria era condusă cu 20-14 când mai erau nouă minute de joc. Greta Marton a reuşit egalarea cu 50 de secunde înainte de final, după care maghiarele au rezistat ultimului atac.

Vicecampioana mondială Norvegia a surclasat Cehia cu 37-14, şase dintre golurile scandinavelor fiind reuşite de Anniken Wollik (SCM Râmnicu Vâlcea).

Danemarca a câştigat clar în faţa Elveţiei, cu 36-23, unul dintre goluri fiind marcat de Trine Ostergaard Jensen (CSM Bucureşti), iar altul de Anne Mette Hansen (CSM Bucureşti). Daphne Gautschi (SCM Râmnicu Vâlcea) a înscris un gol pentru învinse.

Brazilia a învins Angola cu 32-26, Larissa Fais Munhoz Araujo (Corona Braşov) reuşit 2 goluri pentru învingătoare. Pentru echipa africană au înscris Albertina Da Cruz Kassoma (CS Rapid Bucureşti) 3 goluri şi Helena Gilda Simao Paulo (CSM Târgu Jiu) 9.

Rezultatele înregistrate vineri

Grupa principală I

  • Elveţia - Danemarca 23-36
  • Japonia - Ungaria 26-26
  • România - Senegal 37-17

Clasament:

  1. Danemarca 8 puncte
  2. Ungaria 7
  3. România 4
  4. Japonia 3
  5. Elveţia 2
  6. Senegal 0

Grupa principală a IV-a

  • Cehia - Norvegia 14-37
  • Suedia - Coreea de Sud 32-27
  • Angola - Brazilia 26-32

Clasament:

  1. Norvegia 8 puncte
  2. Brazilia 8
  3. Suedia 4
  4. Angola 4
  5. Coreea de Sud 0
  6. Cehia 0

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.