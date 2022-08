Jaqueline Cristian poate fi jucătoarea care îi încheie cariera Serenei Williams: scenariul prin care se poate întâmpla 

Jaqueline Cristian (24 de ani, 77 WTA) nu a fost câtuși de puțin favorizată de rezultatul tragerii la sorți a tabloului principal al turneului de la US Open.

Sportiva din România, care a trecut printr-o recuperare dificilă, în urma accidentării cumplite suferite la Doha, în februarie, a fost repartizată în primul tur într-o confruntare cu numărul 2 mondial, Anett Kontaveit, iar în cazul unei calificări, ar putea să joace tocmai cu Serena Williams, în turul secund.

Jaqueline Cristian - Serena Williams, meci potențial în turul 2 la US Open 2022

Pentru a avea șansa de a-i încheia carierea Serenei Williams, Jaqueline Cristian așteaptă o victorie a americancei, în meciul cu muntenegreanca Danka Kovinic, pentru ca mai apoi să o învingă pe Anett Kontaveit (2 WTA).

Având în vedere lipsa de meciuri oficiale pe care Jaqueline Cristian o acuză în ultima jumătate de an, scenariul este improbabil, însă competițiile de Grand Slam rezervă totalitatea surprizelor ca fiind posibile, indiferent de forma recentă a jucătoarelor.

Jaqueline Cristian debutează la US Open 2022 în noaptea dinspre luni spre marți. Duelul cu Anett Kontaveit va avea loc pe terenul 17, marți, 30 august, după ora 01:00.

Schedule for Monday: ????????Halep vs ????????Snigur - Around 1pm EDT Event time, 20:00 EEST Rou, 18:00 BST. ????????Ruse vs ????????Saville - Around 2:30pm EDT Event time, 21:30 EEST Rou, 19:30 BST. ????????Cristian vs ????????Kontaveit - Not Before 6pm EDT Event time, 01:00 EEST Tuesday Rou, 23:00 BST. pic.twitter.com/s6oA3Ts60x — Romanian Tennis (@WTARomania) August 29, 2022

Jaqueline Cristian, despre calvarul prin care a trecut după accidentarea de la Doha

„A fost cel mai cumplit moment al carierei mele. Am învățat din el, am trecut peste el. Sunt în recuperare, îmi merge foarte bine. Sunt 100% recuperată, iar acum am început antrenamentele pentru US Open.

Totul a decurs foarte bine, mulțumită doctorilor și echipei cu care mă recuperez. Nu am ce să zic în legătură cu de ce mi s-a întâmplat mie asta. Mi-am pus foarte mult timp întrebarea asta... dar așa a fost să fie, poate a fost o lecție prin care a trebuit să trec și o iau ca atare.

Mi-a fost foarte greu să trec peste accidentare. A fost prima mea operație și prima accidentare atât de serioasă. Durerile sunt cumplite, iar stările de după operație nu sunt ușoare.

Îți dai seama că, practic, în prima perioadă a recuperării, depinzi de cineva alături, pentru că nu poți să te miști fără cârje. Durerile musculare și articulare sunt total altceva.

Nu mi-a fost frică nici măcar o secundă înainte de operație. Am avut încredere în doctor. Am fost trează în timpul operației de 4 ore și jumătate. Medicul mi-a arătat tot ce făcea și mi-a explicat toată anatomia genunchiului. A fost o experiență foarte bună prin care n-aș mai vrea să trec, dar m-a învățat să văd altfel lucrurile.

De la pastile, anestezie, corpul meu nefiind obișnuit cu așa ceva, am leșinat de patru ori în primele cinci zile.

M-am gândit doar că voi fi mai puternică și de trei ori mai motivată,” a spus Jaqueline Cristian, în „Interviul de 10”, oferit în exclusivitate pentru PRO ARENA.

