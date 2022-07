Jaqueline Cristian (24 de ani, 70 WTA) a dezvăluit în „Interviul de 10” acordat PRO ARENA că dificultatea financiară de a susține un copil la tenis este ridicată în România, anunțând că toate costurile suportate de părinții săi în perioada junioratului depășesc suma de un milion de euro.

Întrebată cât de complicat este pentru părinții din România să le ofere copiilor lor șanse reale în tenis, sportiva cu ascensiune notabilă în 2021 a replicat: „Foarte greu. Dacă nu vii dintr-o familie potentă financiar este foarte dificil. Iarăși, dacă nu ai sponsor este foarte complicat. În România, condițiile nu sunt chiar ideale și am fost destul de norocoasă, în primul rând cu părinții mei, dar au făcut extrem de multe sacrificii pentru ca eu să pot să îmi duc visul mai departe.

Jaqueline Cristian: „Teoretic, am început tenisul datorită Mariei Sharapova.”

Am fost norocoasă și cu Academia Bollettieri, pentru că am văzut ce înseamnă să ai condiții și să te antrenezi ca un profesionist, să ai contact cu jucătorii de top,” a punctat Jaqueline Cristian, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Junioară fiind, am văzut multe jucătoare bune din acea perioadă, inclusiv pe Maria Sharapova. Dacă nu ai aceste condiții și nu poți să îți oferi șansa asta de a progresa, e foarte greu.

Mie mi-a plăcut foarte mult Maria Sharapova. Teoretic, am început tenisul datorită ei, tatăl meu fiind fanul numărul 1 al Sharapovei. Practic, eu de-asta am ajuns la tenis. După aceea, am început și eu să o urmăresc, iar, cu timpul, am început să 'fur' de la fiecare jucătoare,” a mai spus Jaqueline Cristian în „Interviul de 10.”

Suprafața hard, preferată de Jaqueline Cristian în detrimentul zgurii pe care a crescut

Am început să nu mai văd o singură jucătoare ca idol, ci să iau tot ce e mai bun de la cele mai bune jucătoare.

Cred că seamăn cu Sharapova, pentru că sunt genul de jucătoare luptătoare, care nu renunță, plus jocul agresiv. Nu sunt chiar atât de serioasă. Sunt serioasă, dar în stilul meu.

Deși am crescut pe zgură, suprafața mea preferată e hardul. Au contat mult anii petrecuți la Academia Bollettieri, în care am jucat mult timp pe hard,” a adăugat Jaqueline Cristian în „Interviul de 10,” difuzat la PRO ARENA.

Urmărește și >> Dezavantajul de a fi român. Victor Hănescu dezvăluie greutățile întâmpinate cu sponsorii: „Ne chinuiam sau prindeam contractele cele mai mici”