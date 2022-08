Jaqueline Cristian (24 de ani, 70 WTA) și-a înghețat poziția în clasamentul WTA timp de 6 luni, în urma accidentării grave suferite la Doha, în luna februarie a acestui an.

Sportiva antrenată de francezul Thomas Drouet și-a găsit drumul spre top 100 WTA în sezonul 2021, cel mai bun al carierei sale de până în prezent, în care a jucat o primă finală de turneu WTA, în orașul austriac, Linz.

Jaqueline Cristian a urcat 100 de locuri în clasamentul WTA de-a lungul sezonului 2021

„A fost un an plin de schimbări. O dată cu venirea antrenorului francez, am conștientizat foarte multe lucruri și am trecut prin foarte multe experiențe în 2021 care m-au matrurizat și m-au făcut să îmi dau seama, de fapt, de ce îmi lipsea ca să urc în top.

Declicul a venit o dată cu înțelegerea mea pe partea de tenis ce am de făcut și să gestionez mai bine lucrurile. În plus, au fost niște schimbări de rutină, disciplină, tot ce înseamnă să fii un atlet de performanță.

Este o muncă titanică în spatele acestor meciuri. Sunt multe ore, chiar 7-8 ore pe zi, în pregătirea turneelor. În general, când ai o perioadă de antrenament, ai nevoie de un minim de cinci ore pe zi.

În 2022, Jaqueline a obținut prima victorie pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem

Eu vorbesc foarte mult cu antenorul și cu părinții. Am o psiholoagă care mi-a schimbat viața, dar îți formezi o echipă, nu e doar un singur om cu care vorbești.

Sunt cei mai apropiați oameni ai tăi, care trebuie să te înțeleagă în fiecare moment, iar dacă tu ai liniștea asta, poți să dai sută la sută,” a explicat Jaqueline Cristian ingredientele care au stat la baza ascensiunii sale fulminante.

Actualmente, Jaqueline Cristian se află în perioada de recuperare și țintește revenirea în circuit la US Open. În debutul acestui an, sportiva din România a semnat primul său succes într-un turneu de Grand Slam, trecând în turul 1 la Australian Open de Greet Minnen.