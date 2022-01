Încep emoțiile pentru România la Australian Open, încă din prima zi! Ce meciuri tari se joacă în prima zi a turneului

Australian Open 2022 (17-30 ianuarie) începe cu emoții pentru tenisul românesc încă din prima zi a turneului. Revelațiile sezonului anterior, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian vor juca în runda inaugurală a tabloului de simplu în dimineața zilei de luni, 17 ianuarie împotriva italiencei Jasmine Paolini, respectiv belgiencei Greet Minnen.

Vor fi primele apariții pe tabloul principal al Openului Australian pentru cele două bune prietene, care vor debuta în tandem la Melbourne.

Gabriela Ruse (24 de ani, 72 WTA) va deschide seria performanțelor româncelor la Melbourne în acest an, urmând să primească replica Jasminei Paolini (26 de ani, 52 WTA) în al treilea meci programat pe terenul 12. Partida va începe în jurul orei 06:00, fus orar românesc și va fi al patrulea meci direct dintre cele două jucătoare.

Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian debutează la Australian Open

Ruse și-a trecut în cont prima victorie pentru România, în cadrul Billie Jean King Cup tocmai în defavoarea Jasminei Paolini, pe care a învins-o la Cluj-Napoca, în 2021, scor 1-6, 6-3, 6-4.

Paolini a pierdut ambele jocuri disputate cu Ruse pe suprafețe rapide și a învins-o o singură dată pe Ruse, pe zgură, într-un turneu 25k desfășurat la Mamaia în 2016.

Gabriela Ruse o conduce pe Jasmine Paolini cu 2-1 la meciurile directe

Jaqueline Cristian (23 de ani, 69 WTA) se va duela cu Greet Minnen (24 de ani, 84 WTA) în ultima partidă fixată pe terenul 14. Partida va începe în jurul orei 07:30, ora României. Va fi prima întâlnire directă între cele două jucătoare.

#AusOpen Schedule for Monday: ????????Gabriela Ruse vs ????????Jasmine Paolini - Around 2:30pm AEDT Event time, 05:30 EET Rou, 03:30 GMT, 10:30pm EST Sunday. ????????Jaqueline Cristian vs ????????Greet Minnen - Around 4pm AEDT Event time, 07:00 EET Rou, 05:00 GMT, 12am EST. pic.twitter.com/QarOqqpyXA — Romanian Tennis (@WTARomania) January 16, 2022

Programul zilei de luni, 17 ianuarie

Gabriela Ruse (82 WTA) - Jasmine Paolini (52 WTA), terenul 12, în jurul orei 06:00

Jaqueline Cristian (73 WTA) - Greet Minnen (84 WTA), terenul 14, în jurul orei 07:30

Programul primei zile va fi întregit de câteva dueluri puternice, precum Belinda Bencic vs. Kristina Mladenovic (02:00), Brandon Nakashima vs. Matteo Berrettini (după ora 03:30), Sofia Kenin vs. Madison Keys (nu înainte de ora 08:00), Barbora Krejcikova vs. Andrea Petkovic (după ora 08:00), Reilly Opelka vs. Kevin Anderson (după ora 08:00), Jaume Munar vs. Aslan Karatsev (după ora 09:30) și Ajla Tomljanovic vs. Paula Badosa (după ora 11:30).

În prima zi de concurs își vor face apariția și jucători de top, printre care Rafael Nadal, Naomi Osaka, Alexander Zverev sau Ashleigh Barty.

Naomi Osaka vs. Camila Osorio (în jurul orei 03:30)

Rafael Nadal vs. Marcos Giron (după ora 05:00)

vs. Marcos Giron (după ora 05:00) Ashleigh Barty vs. Lesia Tsurenko (ora 10:00)

Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier (după 11:30)

Halep, Cîrstea și Begu își încep parcursul în a doua zi a turneului