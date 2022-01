Eliminată în turul 2 la Australian Open, dar îmbogățită peste noapte, Jaqueline Cristian avansează în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian a părăsit ediția 2022 a Openului Australian după turul secund. Eliminată de finalista de Grand Slam, Madison Keys (51 WTA), sportiva din țara noastră în vârstă de 23 de ani (69 WTA) are însă motive de bucurie după acest prim parcurs pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem.

În runda inaugurală, Jaqueline Cristian a depășit-o pe belgianca Greet Minnen (84 WTA) în două seturi, scor 7-5, 6-4, revenind de la 2-4 și 1-3, demonstrând o forță psihică deosebită. În al doilea meci jucat la Melbourne, Cristian a avut un prim set ratat, dar a prestat un tenis solid în manșa a doua, cedată după o oră de joc, în care Keys a făcut diferența cu un break alb, obținut la 5-5.

Victoria din runda întâi oferă promisiuni tenisului românesc. Potrivit jurnalistului Daniel Radu, Jaqueline Cristian s-a alăturat Gabrielei Ruse și Simonei Halep în clubul româncelor care au debutat cu succes în Openul Australian. Alte 15 sportive din țara noastră nu au reușit să facă un prim pas corect la Melbourne, notează sursa citată.

$112,382 va încasa Jaqueline Cristian pentru prezența în faza a doua a competiției de la Melbourne, dar și 70 de puncte WTA, boost care o împinge până pe locul 59 în ierarhia WTA LIVE.

Jaqueline Cristian va mai rămâne la Melbourne pentru a o înfrunta pe Simona Halep. Duelul va avea loc în proba de dublu, unde Cristian va juca alături de Andrea Petkovic împotriva echipei românești alcătuite din Simona Halep și Gabriela Ruse.

„Am avut destule șanse în setul 2 pe care nu am știut să le gestionez. Am intrat cam emoționată, sigur, a fost prima dată pe o arenă de acest tip, a fost ciudat, dar sunt încă într-un proces de învățare. A fost o experiență bună, chiar dacă am pierdut meciul. Am jucat cu una dintre cele mai în formă jucătoare ale momentului și am simțit că sunt aproape, așa că o să încerc să iau părțile pozitive cu mine,” a declarat Jaqueline Cristian pentru Eurosport.

„E prima mea experiență de Grand Slam, de-abia am început să joc cu jucătoarele acestea de top 10, cu experiență. Vreau doar să leg lucrurile pe care le fac la antrenament, să le aplic în timpul meciurilor și să strâng multe meciuri la acest nivel. Concret, vreau să închei anul în top 50 mondial,” a adăugat Jaqueline Cristian pentru sursa menționată.

În final, „Jaq” a anunțat că va juca la St. Petersburg, Dubai și Doha în luna februarie.

