Simona Halep s-a antrenat sub privirile lui Toni Iuruc, înainte de primul tur la Australian Open

Simona Halep - Magdalena Frech, marți, în jurul orei 05:30

Simona Halep a jucat pentru prima oară pe tabloul principal al Openului Australian în 2011. O finală, o semifinală și 12 ediții mai târziu, sportiva din România se prezintă din nou la startul competiției care marchează debutul anului pe scena prestigioasă a sportului mondial.

Australian Open 2022 este a 12-a ediție consecutivă a turneului de mare șlem de la Melbourne la care Simona Halep participă.

În cele 11 participări bifate până în prezent, Simona Halep a adunat 28 de succese, dar și patru eliminări în turul inaugural. Halep nu a mai părăsit însă Openul Australian din primul tur de la ediția din 2017.

Simona Halep all smiles and having fun at practice on Sunday in Melbourne preparing for the start of the Australian Open. Source: @JJlovesTennis #AusOpen pic.twitter.com/1Gava3u1KS — Romanian Tennis (@WTARomania) January 16, 2022

Simona Halep: „Mă simt pregătită din punct de vedere fizic.”

Cu 2 zile înaintea primului meci oficial din cadrul Openului Australian, Simona Halep s-a antrenat sub privirile soțului său, Toni Iuruc, pe care l-a lăsat să schimbe câteva mingi cu antrenorul său, Adrian Marcu, imediat după încheierea antrenamentului său.

În runda inaugurală, Simona Halep se va duela marți, 17 ianuarie, nu mai devreme de ora 05:30 cu poloneza Magdalena Frech. Halep a mai întâlnit-o o singură dată, la Praga, în 2020, când a învins-o cu un scor categoric, 6-2, 6-0.

Magdalena Frech (24 de ani, 102 WTA) este jucătoare profesionistă de tenis din 2012, fără titlu WTA în palmares. Sportiva din Polonia se află la a doua participare pe tabloul principal de la Melbourne, prima având loc în 2018, când a fost eliminată încă din primul tur de Carla Suarez Navarro.

La acea ediție, Simona Halep bifa cel mai lung traseu al său în Openul Australian, atingând finala.

Simona Halep, îndrăgostită de publicul australian

„Nivelul de încredere e ridicat. Am muncit foarte mult înainte de a veni în Australia, am petrecut multe ore pe teren, mă simt pregătită fizic. Îmi doresc să fiu pregătită și din punct de vedere mintal pentru că mentalul este foarte important în astfel de situații, când te impui într-un turneu și apoi trebuie să evoluezi la unul mult mai important", a spus Simona Halep înainte de meciul din primul tur.

„Îmi place energia publicului australian și mereu am simțit că trebuie să lupt un pic mai mult decât de obicei pentru a câștiga fiecare meci în parte. În 2018 am avut câteva partide deosebite, iar faptul că am reușit să le câștig m-au făcut mai puternică pe plan mintal și ca jucătoare. Mă simt mereu bine aici, cu fiecare an care trece. Nu am mai avut niciun fel de restricții și parcă totul a revenit la normal. Sunt bucuroasă că sunt din nou la Melbourne. Chiar dacă am 30 de ani, cred că pot juca un tenis bun", a adăugat românca, notează GSP.

Simona Halep vs. Magdalena Frech va începe imediat după încheierea partidei dintre Andrey Rublev și Gianluca Mager. Duelul se va derula pe Arena Margaret Court, startul fiind estimat în jurul orei 05:30. Desfășurarea meciului va fi transmisă live text pe www.sport.ro.