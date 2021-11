20:00 | Jaqueline Cristian, la prima finală de turneu WTA: cine este Alison Riske, adversara din ultimul act

Finala WTA Linz: Jaqueline Cristian - Alison Riske, vineri, ora 20:00

La 23 de ani, Jaqueline Cristian a pătruns în premieră în prima sută mondială, iar ascensiunea sa în ierarhia mondială a accelerat subit, o dată cu startul întrecerii WTA de la Linz. Vineri-seară, de la ora 20:00, sportiva din România va juca prima finală WTA a carierei, împotriva americancei Alison Riske (31 de ani, 73 WTA).

În clasamentul WTA LIVE, Jaqueline Cristian a urcat 26 de locuri, de la startul întrecerii până acum, beneficiind de o mare doză de noroc. Învinsă în calificări de Lesia Tsurenko, scor 7-5, 4-6, 1-6, Jaqueline Cristian a ajuns pe tabloul principal, în urma unei rupturi musculare suferite de Sorana Cîrstea.



Here is Jaqueline Cristian's on-court interview after defeating Veronika Kudermetova to make the SF vs Simona in Linz.#wtalinz pic.twitter.com/GVN0JQuV3z