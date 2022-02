Irina Begu a înnebunit-o pe Maria Sakkari (7 WTA), dar nu a conturat revenirea perfectă la St. Petersburg: cum a exasperat-o pe grecoaică

Irina Begu a fost aproape să reușească imposibilul în semifinala competiției WTA 500 de la St. Petersburg, Rusia. Sportiva din România a fost la un pas să elimine ocupanta locului 7 mondial, Maria Sakkari, după ce a fost condusă cu 1-0 la seturi.

Sakkari a făcut break-ul însă în momentul-cheie al setului decisiv, la scorul de 4-egal și a reușit să servească cu brio pentru terminarea partidei, în game-ul următor, scor 6-4, 6-7, 6-4, după 3 ore și șapte minute de joc.

Begu a salvat o minge de meci cu un passing shot incredibil, demonstrându-și curajul și spiritul de luptă remarcabile de-a lungul acestui turneu.

It is sad Irina lost, but we should be more proud of how amazingly she played. It was easily the best match I have ever seen Irina play. If she keeps it up, more SF and hopefully Finals will come. Maria Sakkari defeated Irina Begu 6-4, 6-7, 6-4.#FormulaTX pic.twitter.com/DsOzm9Dvgn