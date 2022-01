Din nou, prea bună pentru Irina Begu: Elise Mertens a eliminat-o în turul 2 la Melbourne în doar 75 de minute

Irina Begu (31 de ani, 64 WTA) a cedat în fața Elisei Mertens în turul 2 al Openului Australian. Jucătoarea din România a pierdut în minim de seturi, scor 6-3, 6-2 în fața numărului 26 mondial, confruntarea încheindu-se după numai 75 de minute.

Belgianca (26 de ani, 26 WTA) a fost extrem de eficientă în punctele jucate cu primul serviciu, câștigând 76% dintre acestea. Într-un meci denotat de agresivitate de pe linia de fund, din partea ambelor jucătoare, Mertens a făcut diferența lovind cu 9 erori neforțate mai puțin (15, respectiv 24 ale Irinei Begu).

It wasnt meant to be today for Irina. She went up against a very tough opponent in Mertens and couldn't raise her level to beat her. Still some great matches to start the year for her and will hopefully continue. Elise Mertens defeated Irina Begu 6-3, 6-2.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/DGjmzvztEn